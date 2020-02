Oroscopo San Valentino 2020/ I più fortunati in amore: previsioni per tutti i segni

Quali saranno i segni zodiacali più innamorati nelle prossime ore? A svelarcelo è l’oroscopo di San Valentino 2020, con le previsioni pensate per il giorno dedicato a tutti gli innamorati. I nati sotto il segno dell’Ariete nella giornata di San Valentino dovranno assolutamente mettere da parte l’inutile possessività che li caratterizza se non vogliono rischiare di rovinare una bella intesa. Fate piuttosto spazio alla passione che almeno secondo gli Astri raggiungerà i massimi livelli! Ad essere dominati dalla gelosia saranno anche i nati Toro. Non manca l’attrazione verso qualcuno ma non farete la prima mossa fino a quando non vi sentirete totalmente sicuri di voi stesso o della persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Tuttavia, il consiglio delle Stelle è quello di non aspettarsi troppo dalla persona amata. Un consiglio? Siate voi ad esternare per primi i vostri sentimenti! Molti Gemelli decideranno di festeggiare il giorno di San Valentino con il vero amore della propria vita, ovvero il proprio amico a quattro zampe. Con il partner, invece, ci saranno battibecchi da tenere a bada. La Luna è dolcissima per i nati Cancro che potranno lasciarsi andare alle coccole, sia verbali che fisiche. Discorso del tutto opposto per i forti Leone che rischiano di litigare con la persona amata anche a San Valentino. Il partner vi rimprovera di essere troppo silenziosi e proprio nella giornata degli innamorati sono richiesti dei necessari chiarimenti. Vergine super innamorati: mettete da parte la gelosia e lasciatevi andare all’amore!

OROSCOPO SAN VALENTINO 2020 PER TUTTI I SEGNI

L’oroscopo di San Valentino 2020 per il segno della Bilancia delude: il venerdì dedicato all’amore sarà meno allettante del previsto e molto probabilmente in tanti trascorreranno la serata con i propri Mici o Fidi. Lo Scorpione sarà chiamato ad aumentare la sua dose di pazienza nei confronti del partner, un po’ nervosetto anche in queste giornate dedicate all’amore. Il buon Cupido però potrebbe fare il miracolo proprio in queste ore. Il San Valentino per il Sagittario potrebbe prevedere qualche ombra legata al passato: l’umore non sarà forse dei migliori. Splendido giorno degli innamorati per i nati Capricorno, tutti gli Astri vi sono amici e soprattutto il partner è innamoratissimo. Il segno dell’Acquario potrebbe non ritrovarsi al suo fianco l’amore della propria vita anche se sarà circondato da occhi dolci. Per i Pesci la passione conta molto e sarà tra i propri pensieri ma è possibile che sotto le lenzuola i nati sotto questo segno potrebbero ritrovarsi da soli… basteranno cioccolatini e rose rosse?

© RIPRODUZIONE RISERVATA