Oroscopo San Valentino 2021 di Paolo Fox/ Amore: Gemelli top, polemiche per il Toro

Cosa riservano le stelle ai segni zodiacali per il giorno di San Valentino 2021? Il giorno degli innamorati sarà da ricordare per tutti i dodici segni o ci sarà qualcuno che dovrà stare attento per non rovinare il rapporto di coppia nel giorno dedicato all’amore? A svelare come sarà il giorno di San Valentino per i segni dell’oroscopo è Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana ha fornito indicazioni attraverso le previsioni che è possibile trovare all’app astri di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox San Valentino 2021: che giornata sarà per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l‘ariete, tutto dipenderà dal tipo di rapporto di coppia che sta vivendo. Chi ha accanto la persona giusta, vivrà un San Valentino ricco d’amore e di desiderio mentre il torno per trascorrere una giornata tranquilla e romantica dovrà dimenticare tutte le polemiche degli ultimi giorni dedicandosi totalmente al partner. Tra i nati sotto il segno del toro, inoltre, chi sta vivendo un periodo di crisi, avrà modo per recuperare il rapporto di coppia. Un San Valentino perfetto attende i nati sotto il segno dei gemelli mentre il cancro dovrà deporre l’ascia di guerra e ritrovare l’armonia e la complicità con il proprio partner.

San Valentino 2021: che giornata sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Giornata decisamente complicata per il leone che, a San Valentino, sentirà le tensioni accumulate sul lavoro non vivendo serenamente il giorno degli innamorati. I nati sotto il segno della vergine approfitteranno del 14 febbraio per recuperare il terreno perduto con il proprio partner dopo un periodo decisamente intenso a causa del lavoro. La bilancia potrebbe incontrare ostacoli sul cammino per la felicità in amore. Lo scorpione, invece, solitamente molto esigente, sentirà di meno il desiderio di stare con gli altri e di dedicarsi all’amore.

Oroscopo Paolo Fox San Valentino 2021: che giornata sarà Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sarà un San Valentino molto coinvolgente per il sagittario che vive un rapporto di coppia stabile mentre il capricorno vivrà una giornata finalmente serena e tranquilla in amore. L’acquario vivrà una giornata serena e avrà modo di fare chiarezza sulla propria vita. Infine, i pesci vivranno una domenica all’insegna della stanchezza anche se chi ha un rapporto di coppia proverà a dedicarsi al partner.



