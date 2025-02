Oroscopo San Valentino 2025: le previsioni di Ada Alberti per il giorno degli innamorati

Il giorno di San Valentino, dedicato a tutti gli innamorati, è arrivato e, tra cene, serate romantiche e piccoli pensierini, c’è chi si regalerà una serata speciale. Per aiutare tutti a capire quello che potrebbe essere l’andamento della giornata e, in particolare, della sera, arrivano le previsioni di Ada Alberti. L’astrologa, nello spazio dedicato all’oroscopo all’interno di Mattino 5, svelando le previsioni della settimana dal 10 al 14 febbraio 2025 ha svelato quello che accadrà anche nel giorno di San Valentino. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo San Valentino 2025: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana di San Valentino 2025 di Ada Alberti, per i nati sotto il segno dell’Ariete è arrivato il momento di tirare fuori le proprie armi seduttive e partire alla conquista del partner. La giornata è ideale per pensare a se stessi, coccolarsi, mettersi in ghingheri e sedurre per trascorrere una serata speciale durante la quale sarà favorito il divertimento. Per il Toro, la settimana di San Valentino prevede un cambiamento in atto e, secondo le previsioni delle stelle, è arrivato il momento di aprirsi agli altri. In caso di serata speciale con il partner, potrebbe esserci la possibilità di aprirsi totalmente tirando fuori ciò che si ha nel cuore.

Giornata volta all’amore, al divertimento per i nati sotto il segno dei Gemelli che dovrebbero cercare di organizzare qualcosa di speciale. La parola d’ordine per le persone del segno è osare.

Oroscopo San Valentino 2025: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Come sarà, invece, il giorno di San Valentino per i nati sotto il segno del Cancro? La settimana è stata ampiamente dedicata al lavoro e alle questioni sociali e di questo il partner potrebbe averne risentito. Il giorno di San Valentino, dunque, potrebbe essere il momento giusto per dedicarsi alla coppia. Occhio, tuttavia, alla gelosia.

Dopo giorni straordinari durante i quali i nati sotto il segno del Leone hanno potuto dare vita a qualcosa di nuovo, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, anche in amore potrebbero arrivare novità. Da oggi, venerdì 14 febbraio, per i nati sotto il segno della Vergine, Mercurio in aspetto dissonante e quindi ritornano vecchi problemi che, tuttavia, non dovrebbero riguardare la coppia ma l’aspetto finanziario.