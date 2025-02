Oroscopo San Valentino 2025: le previsioni di Ada Alberti per il giorno degli innamorati per gli ultimi 6 segni

Dopo le previsioni dell’oroscopo di San Valentino 2025 per i primi sei segni zodiacali, arrivano anche quelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ada Alberti, nello svelare le previsioni della settimana di San Valentino all’interno di Mattino 5, ha fornito qualche indizio anche su come vivranno i suddetti segni il giorno dedicato agli innamorati. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni in vista di una serata speciale per chi ha una relazione.

Oroscopo San Valentino 2025 Ada Alberti: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana di San Valentino 2025 di Ada Alberti, i nati sotto il segno della Bilancia devono fare particolarmente attenzione all’amore per la presenza di Marte e Venere dissonante. Sì a possibili trasgressioni. Periodo di crescita ed espansione per i nati sotto il segno dello Scorpione che, però, dovrebbero pensare un po’ di più al partner.

Per i nati sotto il segno del Sagittario, invece, il periodo potrebbe essere più divertente e più pepato ma è arrivato anche il momento di risolvere questioni legate alla casa e alla famiglia. Il giorno di San Valentino, dunque, potrebbe essere perfetto per dare risalto ai propri affetti.

Oroscopo San Valentino 2025 Ada Alberti: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana di San Valentino 2025, per i nati sotto il segno del Capricorno, Marte e Venere dissonanti potrebbero creare discordie in amore, forse anche con l’ex partner. importante, dunque, essere un po’ più prudenti.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario, potrebbe esserci la richiesta della vostra presenza da parte del partner che potrebbe avere più bisogno di voi. Il dialogo potrebbe essere la giusta soluzione a qualsiasi incomprensione. Infine, per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci, sì all’amore ma la casa e le spese continueranno ad essere in primo piano.