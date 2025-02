E’ il giorno della vigilia ma i motori sono già caldi da giorni; domani parte l’avventura del Festival di Sanremo 2025 e ventinove cantanti in gara inizieranno a dominare la scena mediatica tra commenti, preferenze, giudizi e tutto ciò che come sempre riguarda la kermesse. Si azzardano pronostici, si raccontano preferenze; ma anche l’astrologia vuole la sua parte e non manca chi è incuriosito dalle coincidenze astrali e dalla dose di fortuna in favore dei big in gara. Per l’occasione, diamo uno sguardo all’Oroscopo Sanremo 2025 al fine di scoprire non solo le previsioni per i cantanti in gara ma anche chi potrebbero essere gli artisti favoriti dal volere delle stelle.

A proposito dell’Oroscopo Sanremo 2025, partiamo dal segno più presente sul palco dell’Ariston: il Toro. Sono ben 6 gli artisti nati sotto questo segno: Elodie, Giorgia, Massimo Ranieri, Olly, Serena Brancale e Tony Effe. Già in questo elenco sono presenti nomi piuttosto caldi e ben quotati; da Giorgia che per molti è una papabile vincitrice – e non è un segreto – passando per Olly che da molti vale come outsider da tenere d’occhio. E ancora, Tony Effe: tra i più attesi non solo per la questione musicale ma anche per le dinamiche mediatiche ampiamente note e, ovviamente, spicca anche il nome di Elodie.

Attenzione alla ‘squadra’ dei Toro, Acquario ‘outsider’: Oroscopo Sanremo 2025

Determinazione e resilienza, queste forse le peculiarità cardine delle personalità nate sotto il segno del Toro: unite alla capacità di imporsi con le proprie scelte tanto nel percorso di vita quanto in quello professionale. Aspetti che, stando all’Oroscopo Sanremo 2025, saranno ben rappresentati dai cantanti in gara nati sotto questo segno. Ma la scena non sarà da dedicare ai nati sotto questo segno; spicca la presenza di coloro che corrispondo all’Acquario: creatività, istrionismo. Doti che appartengono in questo caso a Noemi, Simone Cristicchi e Checco dei Modà. Anche per loro dunque il parere delle stelle promette scintille più che positive e uno spettacolo che si colora di emozioni.

Occhio ai Bilancia; stando all’Oroscopo Sanremo 2025 sono ben 4 i cantanti in gara nati sotto questo segno. Fedez, Lucio Corsi, Brunori Sas e Gaia: il primo e l’ultima in particolare saranno certamente protagonisti di questa kermesse e molto probabilmente nel segno dell’eleganza. 4 anche i Cancro: Achille Lauro, Bresh, Rose Villain e Stash dei The Kolors. Questo gruppetto metterà probabilmente in evidenza le capacità empatiche, il ‘tocco’ intimista che parte dall’introspezione e porta gli ascoltatori alla naturale immedesimazione.

Oroscopo Sanremo 2025: 29 cantanti in gara ma un segno è assente!

Chiudiamo il cerchio dell’Oroscopo Sanremo 2025 con i restanti segni appartenenti ai cantanti in gara. Francesco Gabbani, Joan Thiele e Willie Peyote sono nati sotto il segno della Vergine; Irama è la rappresentazione dell’esplorazione nel segno del Sagittario; l’emozione irrompe sul palco con la voce di Francesca Michielin, unica Pesci. Per l’Ariete – segno di determinazione – spicca Rkomi mentre il trasformismo dei Gemelli è ben rappresentato da Marcella Bella. Menzione finale – nel merito dell’Oroscopo Sanremo 2025 – per il segno del Leone: grande assente di questa kermesse!