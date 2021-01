Oroscopo Scorpione 2021, Paolo Fox Domenica In/ Fausto Leali, primi mesi faticosi ma…

Oroscopo Paolo Fox 2021, Scorpione: amore e lavoro, le previsioni per il nuovo anno

Paolo Fox e l’oroscopo 2021 per lo Scorpione a Domenica In, durante il collegamento con l’ospite Fausto Leali. Siete un segno molto particolare e troppo spesso poco compreso, anche perché subite l’influsso diretto di un pianeta molto forte come Marte, il quale vi infonde la capacità di affrontare ogni cosa nella vostra vita con un certa decisione. Ciò vi porta a definirvi dei veri e propri combattenti. Siete persone che non accettate la realtà che non si adeguano al vostro mondo e quindi siete capaci di arrabbiarvi anche con voi stessi quando un evento non si realizza come avete stabilito.

La forza nelle scelte e la decisione nel valutare ciò che sia importante nella vostra vita vi porta ad essere considerati spesso in maniera dura, come delle persone poco attente alle emozioni. L’oroscopo Paolo Fox svela che spesso infatti siete troppo irruenti nelle scelte, dato l’influsso costante di Marte, che vi porta ad essere battaglieri. Ciò vi porta a sperimentare sempre con molta enfasi qualunque cosa pensate e questo vostro modo di fare non sempre viene capito, ma spesso visto come una sorta di prepotenza.

Scorpione, oroscopo Paolo Fox 2021: tutto sul nuovo anno

In particolare nel 2021 per lo Scorpione i primi mesi si prospettano in salita, con una certa difficoltà ad affrontare una serie di eventi. Una realtà che già si trascina dagli ultimi mesi dell’anno precedente. Secondo l’oroscopo Paolo Fox al di là della situazione complicata che si sta vivendo per tutti, in particolari chi appartiene al segno dello scorpione ha dovuto rinunciare più degli altri a qualcosa a cui teneva particolarmente. La difficoltà di poter affrontare al meglio i primi mesi di questo nuovo anno è strettamente connessa alla presenza di due pianeti come Giove e Saturno che sono in netto contrasto con il vostro cielo, creando una certa difficoltà ad affrontare gli eventi della vita.

Amore: apritevi di più!

Quando vi trovate a non sapere come risolvere un problema, il vostro tipico atteggiamento è quello di allontanarvi dalle persone che vi circondano ed isolarvi dal mondo circostante, avvicinandosi solo alle persone che amate. Cercate di evitare questo atteggiamento, dato che anche se amate molto la vostra privacy, come la vergine, in ogni caso può essere importante aprirvi e condividere le vostre emozioni con gli altri. Rispetto ad altri segni che vivono gli ostacoli come quello del Covid-19 con una certa leggerezza e anche incoscienza, voi dello scorpione siete sempre molto rigidi.

Come rivela l’oroscopo Paolo Fox 2021 per il Leone, aprirvi agli altri vi darà l’opportunità di vivere più serenamente le difficoltà che si prospettano in questo particolare momento, mentre se vi allontanate dalla persone non avrete quella forza e quella capacità di poter vedere nella giusta prospettiva il mondo che vi circonda. Siete in ogni caso un segno eccezionale, ma che per chi vi sta vicino non è di facile comprensione. In particolare in amore, spesso invece di esprimere i vostri sentimenti, criticate la persone che vi sta vicino, rendendo difficile comprendere ciò che realmente provate.



