Oroscopo Scorpione 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: sarà l’anno dell’amore di Alessia Marcuzzi?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Scorpione: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Il 2021 sta per iniziare e i nati sotto il segno dello Scorpione si accingono a salutare il 2020, un anno in cui, come tutti, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà. In attesa dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri secondo le anticipazioni delle previsioni dell’oroscopo 2021 il nuovo anno sarà dominato da una certa inquietudine per lo Scorpione, alla ricerca di grandi obiettivi. Davanti a situazione che possono scomporre i propri piani, i nati sotto questo segno devono mostrarsi disponibili ed elastici. Il 2021 sarà un anno speciale per olio che si sono lascati alle spalle rapporti sbagliati, in amore e nel lavoro.

Amore: cosa porterà il 2021 secondo l’oroscopo Scorpione di Paolo Fox?

Marzo porta energia passione e più voglia di amare per lo Scorpione. Con Giove e Saturno dissonanti, il 2021 permette di chiudere definitivamente rapporti che non hanno più ragione di esistere. Maggio, invece, sarà un momento interessante per coloro che vogliono vivere relazioni senza impegno. Chi cerca l’amore ma non lo trova deve fare un’attenta analisi di ciò che davvero desidera. In questo mese verranno risolti i problemi familiari, che hanno caratterizzato le settimane precedenti.

Lavoro: oroscopo positivo per chi vuole ricominciare

Stando all’oroscopo di Paolo Fox a gennaio lo Scorpione farà fatica a tenere a bada l’impazienza. Questa insofferenza si prolungherà fino a febbraio, in cui a livello professionale mancherà chiarezza. Lo Scorpione è stanco di fare le solite cose e cerca nuovi sbocchi: Paolo Fox assicura un oroscopo positivo per tutti coloro che vogliono mollare tutto e ripartire. A giugno Giove inizia un transito positivo che terminerà il 28 e riprenderà definitivamente a fine anno. Giugno, quindi, porterà buone idee su come impostare il 2022. Settembre sarà un mese promettente in cui si possono iniziare nuovi percorsi.

Salute: inizio d’anno in salita, recupero in autunno

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2021, a febbraio lo Scorpione risentirà di qualche fastidio, causato da un forte allineamento dei pianeti intorno all’11 febbraio. Tra il 18 e il 25 febbraio non mancheranno tensioni: meglio evitare quando azzardi fisici ed economici. La seconda metà di aprile sarà caratterizzata da un forte nervosismo: Paolo Fox suggerisce di utilizzare calmanti naturali e seguire un’alimentazione regolare. La salute e la forma fisica risentono di una situazione negativa a inizio anno, ma a livello astrologico sarà facile recuperare con l’autunno.

Oroscopo Scorpione: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi, nata l’11 novembre 1972, è del segno dello Scorpione. Paolo Fox per l’Oroscopo 2020 aveva anticipato che in estate i nati sotto questo segno avrebbero dovuto fare chiarezza in se stessi per capire che direzione seguire. Durante l’estate Alessia Marcuzzi è stata travolta dal presunto affair con Stefano De Martino. La conduttrice ha parlato della vicenda nel salotto di Verissimo: “La prima notizia era stata quella di una crisi perché durante il lockdown c’era stata una piccola défaillance. In quel periodo Paolo aveva preferito andare a dormire a casa di sua madre, vicina alla nostra… Da lì forse si è creato lo spazio per la storia di Stefano”.

Per quanto riguarda il lavoro, Paolo Fox aveva anticipato che in primavera il 2020 avrebbe portato collaborazioni impreviste per lo Scorpione. E così è stato per Alessia Marcuzzi che nei mesi di marzo e aprile 2020 ha partecipato come giudice alle ultime tre puntate della fase serale di Amici, sostituendo Loredana Bertè. L’Oroscopo 2020 aveva anche annunciato un autunno ricco di successi: Alessia Marcuzzi ha condotto dal 16 settembre al 20 ottobre la nona edizione di Temptation Island ed è tornata al timone de Le Iene con Nicola Savino.



