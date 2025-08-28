Le previsioni dell'oroscopo di settembre 2025: cosa devono aspettarti tutti i segni zodiacali in amore e lavoro.

Settembre è alle porte e segna l’inizio di un nuovo anno scolastico e lavorativo. Dopo le vacanze estive, c’è chi è pronto a concretizzare i buoni propositi fatti in estate e chi, invece, spera di poter dare una scossa alla propria vita lavorativa e sentimentale. C’è, poi, chi spera semplicemente di poter avere un briciolo di fortuna per affrontare il lavoro, ma anche la sfera sentimentale. Le stelle, naturalmente, sono pronte ad offrire un aiuto a tutti, ma cosa ci si deve aspettare dalle previsioni dell’oroscopo di settembre 2025?

Oroscopo settembre 2025: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Settembre inizia con molta dinamicità rispecchiando la passione che i nati sotto questo segno mettono in tutto ciò che fanno. Tuttavia, nel corso delle settimane, sarà importante rallentare per poter gestire il tutto con attenzione. Sul lavoro, l’ultima parte del mese potrebbe portarvi delle distrazioni portandovi a ritrovare la concentrazione. La fortuna, seppur incostante, vi accompagnerà per tutto il mese come svelano le previsioni dell’oroscopo di Sky.

TORO: Avete lavorato molto nel corso degli ultimi mesi e settembre sarà il mese in cui potrete cominciare a raccogliere i primi frutti. Per le coppie, durante l’inizio del mese, potrebbero esserci delle incomprensioni ma poi tutto tornerà alla normalità. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di puntare sulla qualità.

GEMELLI: Per i nati del segno è arrivato il momento di dare una svolta a molte situazioni rimaste in sospeso. Non mancheranno idee e cambiamenti. Anche la sfera sentimentale andrà bene e sia i single che le coppie potranno contare su un clima di grande complicità.

CANCRO: Sarà un mese di alti e bassi quello che sta per arrivare per i nati del segno. Potrebbero, infatti, momenti di tensione con le persone che vi stanno vicine. In amore, tuttavia, dopo qualche momento di incertezza, tornerà l’armonia mentre sul lavoro è arrivato il momento di sfruttare le vostre capacità.

LEONE: Per i nati del segno è arrivato il momento di rallentare e mettere in ordine le idee. La prima parte del mese, in amore, vi regalerà emozioni mentre sul lavoro le stelle vi aiuteranno a risolvere questioni rimaste in sospeso.

VERGINE: Dopo aver pensato tanto agli obiettivi da raggiungere, settembre vi dà l’occasione per concretizzare tutto ciò che avete pensato. In amore, cercate di trovare un po’ di equilibrio mentre sul lavoro sarete concentrati ed efficienti e nulla vi fermerà.

Oroscopo settembre 2025: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: Settembre è il mese dei nuovi inizi e per voi si presenta come un mese di profondo rinnovamento. In amore, gli stimoli non mancheranno mentre sul lavoro sarete particolarmente brillanti.

SCORPIONE: Settembre vi invita a ridefinire le vostre priorità. In amore, attraverserete una fase altalenante ma da metà mese tutto migliorerà. Sul lavoro, invece, non mancherà la concentrazione e la lucidità.

SAGITTARIO: Qualche ostacolo all’inizio del mese che vi permetterà di capire le vostre reali capacità. Sarà importante, tuttavia, trovare un nuovo equilibrio sia nel lavoro che nella sfera sentimentale.

CAPRICORNO: Per i nati del segno è arrivato il momento di risolvere determinate questioni professionali e personali che non possono più essere rimandate. In amore, il dialogo diventerà sempre più costruttivo mentre sul lavoro sarete particolarmente precisi.

ACQUARIO: Per i nati del segno, settembre porta un’aria di cambiamento. E’ arrivato il momento di lasciare andare vecchie abitudini e tuffarsi con entusiasmo in nuove avventure mostrando chi siete davvero. In amore, se ci sono state delle incomprensioni, è arrivato il momento di chiarimenti mentre sul lavoro potrebbe esserci qualche scontro che, però, non metterà in dubbio la vostra determinazione.

PESCI: Settembre spinge i nati del segno a fare chiarezza nelle proprie emozioni e nei propri sentimenti. Nei rapporti interpersonali e in amore potrebbero esserci degli scontri mentre sul lavoro cercate di tenere i piedi per terra, senza strafare, e dimostrando di avere qualità solo in ciò che sapete realmente fare.