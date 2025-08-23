Oroscopo settembre 2025, le novità dal punto di vista astrologico: dall'Ariete al Capricorno

Nuovo appuntamento con le indicazioni astrali dell’esperto di astri Mauro Perfetti, secondo il noto astrologo ci saranno delle importanti novità per quanto riguarda il mese di settembre. Secondo l’oroscopo settembre 2025 ne vedremo delle belle sotto tanti punti di vista:

ARIETE: sarà un mese di rivoluzione, prenderete delle decisioni nuove e importanti, cambierete tante cose e fattori. Sarà l’inizio di una nuova corsa di successo.

TORO: per voi dovrebbe essere un settembre di consolidamento dopo qualche certezza che avete acquisito con fatica. Qualche amore all’orizzonte, magari tornerete dalle parti di un vostro ex. Apritevi senza timori.

GEMELLI: il mese sarà caratterizzato da una forte voglia di comunicare con gli altri. Settembre porterà occasioni alla vostra porta. Cercate di non spendere troppe energie che potrebbero poi risultare preziose.

CANCRO: sarà un mese di riflessione, scaverete al vostro interno e troverete risposte che erano nascoste da molto tempo. Sul lavoro sarete presto premiati.

LEONE: è il momento ideale per iniziare nuovi progetti e vivere appieno la passione. In amore avrete l’occasione di tornare a costruire qualcosa di importante. Potrete fare dei nuovi incontri.

VERGINE: farete i conti con un po’ di tensioni che potrebbero essersi accumulate nel tempo. Tenetevi alla larga da discussioni inutili.

Previsioni oroscopo settembre 2025, indicazioni Mauro Perfetti

Sempre secondo il noto astrologo riuscirete a fare i conti con alcune importanti novità dal punto di vista astrologico, l’oroscopo settembre 2025 vi rivelerà cose importanti e nuove.

BILANCIA: vivrete un mese di necessità e bisogni, siete opposti all’Ariete ma avrete la possibilità di ottenere un confronto duraturo.

SCORPIONE: uscirete più forti dai dispiaceri e dalle sofferenze, tenete botta e sarete presto ripagati di tutto.

SAGITTARIO: potrete contare su un mese ricco di vitalità e voglia di avventura. In amore occhio agli incontri speciali per i single.

CAPRICORNO: sarà un mese di affetto dalla vostra parte. In amore riuscirete a concedervi qualche leggerezza.

ACQUARIO: siete creativi e avete voglia di novità. In amore chi sogna una storia seria potrebbe fare il giusto incontro finalmente.

PESCI: siete sensibili ed emotivi, è il momento di ascoltare l’istinto. La pazienza sarà una virtù importante per avere la meglio su tanti fattori.