Oroscopo settimana 9-15 marzo/ Ariete, Vergine, Gemelli e…

Oroscopo Simon and the stars, settimana 9-15 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Simon and the stars ci porta a fare il punto sulla settimana che inizia oggi, 9 marzo, e arriva fino al 15. Ariete: il segno sta vivendo un momento difficile, ma la ripresa è dietro l’angolo. I problemi affrontati di recente potrebbero portare a rimettere tutto in ordine molto presto. L’obiettivo è quello di guardare avanti con grande determinazione e voglia di raggiungere i propri obiettivi. Il cielo è pronto a regalare nuova chiarezza. Toro: non è un momento gioioso per il segno, ma c’è voglia di progettare e presto si potrebbe ripartire da zero per ottenere i risultati che si vanno cercando. La Luna piena nel segno amico della Vergine aiuterà a crescere dal punto di vista della creatività. Gemelli: il segno è pronto per attuare un cambiamento importante. Il lavoro potrebbe prendere una piega inaspettata nel mese di aprile quando la situazione dovrebbe decisamente migliorare rispetto ad ora.

Cancro, Leone e Vergine per l’oroscopo di Simon and the stars

Diamo ora uno sguardo a Cancro, Leone e Vergine sempre per quanto raccontato dall’oroscopo di Simon and the stars per oggi. Cancro: Luna piena per il segno con un incentivo per andare avanti in maniera positiva. Non è questo il momento di fermarsi, bisogna aspettare dieci giorni per tornare a sorridere con Saturno che dovrà mollare l’opposizione in questione. Sarà interessante vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Leone: al momento sembra che gli aspetti economici siano quelli a contare di più dal punto di vista professionale. Da una parte c’è chi vorrebbe di più e che non si accontenta, mentre dall’altro troviamo qualcuno che si trova di fronte a un ritardo nei pagamenti che potrebbe creare preoccupazione. Si potrebbero comunque recuperare dei soldi che in questo momento sono importanti per i propri progetti. Vergine: la settimana parte in maniera davvero incoraggiante, in questi due giorni tra oggi e domani ci potrebbe essere la possibilità di raggiungere obiettivi dal livello professionale. La Luna Piena nel segno permette una crescita importante sotto diversi punti di vista.

