Oroscopo settimana, previsioni fino al 28 giugno 2025: dall'Ariete a Bilancia e Cancro, cosa cambierà

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo le previsioni oroscopo settimana ci saranno grandi novità nelle prossime ore. Secondo il noto astrologo Mauro Perfetti, intervenuto sulle colonne di Oggi, cambieranno diverse situazioni per vari segni in questi giorni, dall’Ariete al Cancro, che vive un momento d’oro.

ARIETE: Mercurio entra in Leone, avrete ben presto una marcia in più. Il fine settimana spinge i single nella direzione giusta. Da venerdì arriverà una svolta non indifferente.

TORO: la settimana vi darà una bella spinta di coppia, la Luna nuova in Cancro favorirà il miglioramento che stavate attendendo da un bel po’ di tempo. Conferme importanti in arrivo.

GEMELLI: la settimana vi darà una bella mano per scoprire se i vostri rapporti sono ben strutturati o vi riservano più dispersioni, cercate di non ostinarvi. Nel lavoro sarete molto agevolati e riuscirete ad ottenere ancora di meglio da voi stessi.

Oroscopo settimana, previsioni fino al 28 giugno 2025: Cancro spicca il volo

Sempre secondo il noto esperto di astri Mauro Perfetti, l’oroscopo settimana porterà in dote una serie di cambiamenti importanti anche per i nati sotto il segno di Bilancia, Leone e Cancro:

BILANCIA: questi giorni in arrivo potrebbero un po’ raffreddare le questioni di cuore, perché sarà la realizzazione nel lavoro a reclamare di più la vostra attenzione. La Luna nuova in Cancro dà il via a una fase speciale di circa due settimane di scelte e decisioni che hanno il compito di farvi raggiungere il traguardo sperato. Da Venerdì arriverà anche Mercurio nel segno.

VERGINE: settimana che promette affiatamento e coinvolgimento, Cancro risveglia l’eros per le coppie, per i single occhio agli incontri speciali e agli amori corrisposti.

LEONE: le stelle puntano l’attenzione sul lavoro, ma il fine settimana può essere piuttosto spigoloso, Cancro vi darà una mano ad aprire gli occhi su alcuni fronti diversi. Nel lavoro Mercurio vi porterà a svoltare e vi darà delle certezze.