Oroscopo settimanale, le previsioni fino al 17 ottobre 2025: dall'Ariete al Sagittario, tengono banco amore e lavoro

Spazio alle novità astrologiche dei prossimi giorni, con diversi cambiamenti e novità previste. Secondo l’oroscopo settimanale ci sarà spazio per diverse sorprese stando alle previsioni Ada Alberti. Dai nati sotto il segno dei Gemelli alla Bilancia, passando per i nati sotto il segno dell’Acquario.

GEMELLI: la comunicazione è sempre più filata. Date spazio alla curiosità e non temere di mostrare il tuo lato più creativo: potresti ricevere sorprese positive da chi vi circonda. Avrete la possibilità di creare dei legami importanti.

BILANCIA: la ricerca dell’armonia vi porta avanti a trovare soluzioni equilibrate, anche quando le situazioni sembrano complicate. Avete voglia di positività, fatevi avanti e guardate avanti, pensate alle cose belle che potreste trovare strada facendo.

ACQUARIO: avete coraggio da vendere e voglia di rendervi diversi da tutti gli altri. Siete originali e le soluzioni sempre di più, mediate intorno alla vostra figura e capirete cosa potrebbe venire a galla.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 17 ottobre 2025

Vediamo invece cosa prevedono le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno di Ariete, Leone e Sagittario. Dalle novità sentimentali allo spazio alle questioni professionali, vediamo cosa potrebbe accadere:

ARIETE: mettetevi in gioco, avete voglia di spaccare il mondo. Vi sentite più determinato/a e pieno/a di risorse. È il momento ideale per affrontare con grinta ciò che ti sta a cuore, senza lasciare spazio al dubbio.

LEONE: sei carico/a di entusiasmo e pronto/a a raccogliere i frutti dei tuoi sforzi. Non dimenticare di ascoltare anche chi ti sta vicino: questo ti aiuterà a crescere e andare avanti.

SAGITTARIO: Approfitta di questa motivazione per mettere in movimento progetti che ti entusiasmano, senza perdere di vista ciò che davvero conta per te