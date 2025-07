OROSCOPO SETTIMANALE, BILANCIA FLIRTA! L’AMORE PER LO SCORPIONE E IL SAGITTARIO

Ed eccoci con l’oroscopo settimanale che arriva puntuale con il week end alle porte ancora da vivere e affrontare. Andiamo dunque a scoprire cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda l’amore nei prossimi giorni, secondo le stelle. Le previsioni traggono spunto dall’oroscopo settimanale pubblicato sul sito di L’Officiel Italia che si sofferma su più aspetti.

Iniziamo con il segno della Bilancia, che si appresta a vivere una settimana fresca e leggera in amore. L’oroscopo settimanale ci parla di flirt leggeri e incontri molto promettenti. Attenzione però a non avere troppa fretta: non è mai buona consigliera.

Lo Scorpione può giocarsi la carta della brillantezza in amore, con scambi brillanti ma non troppo profondi. Per quanto concerne piccole o grandi gelosie che potrebbero nascere, l’oroscopo settimanale suggerisce di avere più fiducia e meno smania di controllo.

Per i nati sotto il segno del Sagittario, l’amore vive una fase tutta da scoprire. Venere in Gemelli accende l’ironia e la leggerezza ma rende difficile l’approfondimento. Un consiglio? Evitare promesse affrettate.

OROSCOPO SETTIMANALE, L’AMORE PER CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Oroscopo settimanale interessante per il Capricorno, per quanto riguarda l’amore e le questioni di cuore. I nati sotto questo segno stanni vivendo una fase in cui possono maturare decisioni ben ponderate. Venere in Gemelli stimola a rendere più flessibile il modo in cui si gestiscono i rapporti e le relazioni.

L’amore per l’Acquario sembra andare in direzione di novità, ma attenzione a non trascurare chi ci è vicino in questo momento. La Luna crescente spinge i nati sotto questo segno ad immaginare un nuovo ritmo di vita.

Concludiamo l’oroscopo settimanale con il segno dei Pesci, che vivono sentimenti agitati. Potrebbe scoccare attrazione per qualcuno fuori dagli schemi, ma occorre capire innanzitutto se l’intesa è reale.