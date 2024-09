Dall’oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre 2024 si scopre cosa riservano le stelle per i primi sei segni dello Zodiaco da Ariete a Vergine. Periodo fortunato per Toro mentre Gemelli e Cancro devono agire con cautela e stare attenti alle persone che li circondano non solo nella vita professionale ma anche nella vita privata. E poi ancora soddisfazioni per Leone mentre Vergine potrà raggiungere i suoi obbiettivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche della prossima settimana per i primi segni.

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre 2024: Ariete al top sul lavoro e in amore

ARIETE: Vi sentite scoraggiati e in famiglia non vi sembra proprio che vi diano una mano, anzi, il clima è teso e i vostri problemi passano in secondo piano. Fate voi il primo passo, cercate voi un dialogo.

TORO: L’oroscopo settimanle svela che saranno belli i contatti sociali e professionali, gli incontri che vi fanno battere forte il cuore, i colloqui di lavoro. Sapete come trattare gli altri, come convincerli e… sedurli. Siete quasi imbattibili!

GEMELLI: È vero che dovete lottare, che nulla vi arriverà come un regalo, ma avete accanto un paio di persone che si dimostrano validissime referenti. E poi sarete capaci di… recuperare energie divertendovi!

Previsioni dal 14 al 20 settembre 2024: oroscopo settimanale di Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Mentre nel lavoro sarete precisi e ricercherete sicurezza e affidabilità, in amore vi tenteranno le avventure, le relazioni complicate e persino pericolose, le sperimentazioni… attenti a non esagerare!

LEONE: Stando all’oroscopo settimanale sono giornate laboriose, che vi daranno soddisfazioni se vi impegnerete e invece non produrranno nulla se sarete superficiali e pigri. Occhi aperti nei nuovi incontri: qualcuno si sa vendere troppo bene…

VERGINE: Dovete riuscire a non entrare in urto con nessuno anche se è difficile, pur andando per la vostra strada e non rinunciando ai vostri obiettivi. Non vi sarà difficile, perché ora avete savoir faire, comunicativa, pacatezza.