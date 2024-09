Prosegue il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre 2024 e le previsioni di Artemide, tratte da un articolo pubblicato sull’edizione online de La Gazzetta del Sud. Andiamo dunque a scoprire cosa devono aspettarci per la settimana in arrivo.

Oroscopo settimanale, sorpresa in arrivo per lo Scorpione?

Per quanto riguarda la Bilancia, si profila una settimana tutto sommato tranquilla e prevedibile, purché si evitino eventi affollati, gite e partecipazioni. L’oroscopo sembra suggerire un profilo basso per i prossimi giorni, di concentrarsi principalmente sulla propria salute e sul proprio benessere.

Per lo Scorpione, invece, altruismo e generosità sono all’ordine del giorno nei primi giorni della settimana. L’umore migliora grazie ad alcuni eventi inerenti alla sfera professionale e finanziaria.

Per i netti sotto il segno del Sagittario, l’oroscopo settimanale consiglia di abbracciare la cooperazione sul fronte lavorativo e di utilizzare un atteggiamento meno rigido e più flessibile e comprensivo. Un suggerimento? Evitate di fare richieste esagerate alle persone che vi stanno intorno.

Le previsioni settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

La settimana del Capricorno presenta subito alcune sfide sul fronte lavorativo. Potrebbero nascere delle piccole incomprensioni ma con fermezza e perseveranza sarà possibile uscire dalle situazioni più intricate.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario, il consiglio di Artemide è di prestare maggiore attenzione alle scartoffie e alla burocrazia, non solo per gli aspetti lavorativi, ma anche quelli relativi ala vita privata e personale. Per chi lavora nel settore contabile o finanziario il consiglio è ancora più netto: prestare attenzione, le conseguenze potrebbero essere più gravi.

L’oroscopo dei Pesci, infine, preannuncia giorni molto movimentati. E’ forse questo il momento ideale per fare squadra e cooperare. La seconda parte della settimana si profila piuttosto piacevole dal punto di vista relazionale con il partner e con gli amici.