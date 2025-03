L’oroscopo settimanale di Artemide, tratto da LaGazzettaDelSud, svela le previsioni dal lunedì 17 a domenica 23 marzo 2025. Cosa prevedono le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco? Quali saranno particolarmente baciati da Cupido e quali invece saranno pronti alle svolte professionali? Alcuni segni dovranno pazientare per ottenere degli importanti traguardi mentre altri sentiranno il bisogno di riflettere bene su sogni, bisogni e desideri. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo prossima settimana con le previsioni da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: L’oroscopo settimanale svela che i nati del segno sono divisi tra sogni e realtà, ma sia in amore che sul lavoro le relazioni saranno al centro della scena, i single devono stare attenti a non perdere tempo con persone poco interessati mentre per chi è in coppia un gesto romantico potrebbe rafforzare la complicità, sul lavoro pensateci bene prima di prendere qualsiasi decisione.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo della prossima settimana sarà una settimana di trasformazioni profonde, in un periodo di intensa crescita professionale, i single potrebbero incontrare qualcuno che li incuriosisce davvero mentre per chi è in coppia la passione sarà alle Stelle ma anche le tensioni potrebbero intensificarsi. Il lavoro è in una fase delicata.

SAGITTARIO: Saranno giornate decisive sia in amore che sul lavoro e le stelle ti invitano ad ascoltare la tua voce interiore, esci dalla routine e cerca nuovi stimoli, i single non si accontenteranno di flirt superficiali mentre chi è in coppia potrebbe avere bisogno di maggiore libertà, nel lavoro attento a non disperdere le energie.

CAPRICORNO: Settimana ti invita a concentrarti su ciò che conte davvero, cerca di non perdere di vista il quadro generale delle cose, in amore potrebbero esserci incontri inaspettati e interessanti per i single mentre chi è in coppia dovrebbe mostrare più affetto anche nei piccoli gesti quotidiani, nel lavoro essere flessibili aiuta.

ACQUARIO: L’oroscopo della prossima settimana ti invita a guardare avanti e trasformare le idee in azioni concrete, in amore i single avranno voglia di nuovi stimoli e potrebbero incontrare qualcuno di interessante, per le coppie in crisi è il momento di ristabilire il legame. Nel lavoro se stai cercando di lanciare un nuovo progetto è il momento giusto.

PESCI: L’oroscopo settimanale ti invita a sintonizzarti con le tue emozioni più profonde ma in linea generale sei in un periodo di grande ispirazione, magnetico e affascinante se sei single attirerai le persone a te, chi è in coppia, invece, sente il bisogno di empatia e connessione. Nel lavoro potresti avere intuizioni brillanti e grandi idee.