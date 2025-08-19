Oroscopo settimanale 18-24 agosto 2025: cosa succederà ai dodici segni zodiacali in questa settimana di fine agosto? Andiamo a scoprirlo

La settimana è cominciata appena ieri e prosegue con la giornata di oggi. Dunque, siamo ancora all’inizio di questa settimana e in tanti ci chiediamo come andrà, tra lavoro, impegni vari, fortuna e amore. Come saranno questi giorni che ci attendono da qui a domenica? Cosa possiamo attenderci? E sopratutto, quest’estate che ormai è quasi alle battute finali, ci regalerà delle sorprese oppure no?

Andiamo a scoprire l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025. Partiamo con l’Ariete, che vivrà una settimana ricca di buone idee e buoni propositi. Le energie, comunque, sono altalenanti e per questo non bisognerebbe pretendere troppo da se stessi. Per quanto riguarda invece l’amore, il momento è delicato.

Per il Toro, la settimana è tutto sommato positiva, con l’amore che promette delle belle e impreviste sorprese. Per i Gemelli è alto l’entusiasmo e così anche la spinta creativa. Anche nel lavoro ci saranno giornate brillanti. Per il Cancro potrebbero arrivare delle sorprese ma ci potrebbero essere anche cali d’umore per via della stanchezza. In amore potrebbe esserci un po’ di confusione. Sul lavoro, invece, occhio alle notizie inaspettate.

Oroscopo settimanale 18-24 agosto 2025: dal Leone in poi

L’oroscopo settimanale prevede una settimana energica e frizzante per il Leone. In amore, ci sarà molta passione e sul lavoro anche belle sorprese. Un po’ di serenità, invece, per la Vergine, con qualche gioia. Sul lavoro verrà apprezzata la precisione e la costanza. Settimana brillante anche per la Bilancia, con una forte energia. In amore è possibile un momento di confusione mentre sul lavoro ci sono tante responsabilità.

Poi lo Scorpione, con una settimana contrastante. In amore ci sono momenti intensi mentre sul lavoro serve una pausa. Per il Sagittario, la settimana è dinamica e stimolante e sul lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità. Per il Capricorno, arrivano giornate instabili: in amore vanno evitati atteggiamenti impulsivi. Settimana vivace invece per l’Acquario, con un po’ di confusione. In amore ci sarà molta passione. Infine i Pesci, che vengono invitati a vivere queste giornate all’insegna del benessere. La fortuna è dalla vostra parte.