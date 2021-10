OROSCOPO SETTIMANALE 18-24 OTTOBRE 2021/ Lavoro e fortuna: Acquario al top

Oroscopo settimanale 18-24 ottobre: lavoro, le previsioni segno per segno

L’oroscopo settimanale, dal 18 al 24 ottobre, non farà registrare sconvolgimenti eccessivi. Venere è da poco entrata nel segno del Sagittario e promette entusiasmo ed energia in amore, Mercurio e Marte restano in Bilancia e garantiscono un clima generale incline alla mediazione e allergico ai litigi. Giove, pianeta della fortuna, è negli ultimi gradi dell’Acquario, segno favorito dalle stelle perché può contare anche sull’aiuto di Saturno. Per lui contrario c’è solo Urano che, stazionato nel segno del Toro, potrebbe anche significare rivoluzioni in ambito lavorativo. Se positive o negative resta una partita aperta.

Anche gli altri due segni di aria, Bilancia e Gemelli, sono tra i favoriti secondo l’oroscopo settimanale. Soprattutto i primi (per alcuni sarà ancora tempo di spegnere le candeline, poi il 24 ottobre il Sole fa capolino nel segno dello Scorpione), che dopo diversi anni difficili stanno meritatamente vivendo un momento di straordinaria rinascita.

Il lavoro è una delle note meno dolenti per i segni di Terra, non esattamente tra i favoriti per l’oroscopo settimanale. Toro, Vergine e Capricorno, stenui lavoratori, faranno bene a sfogare qui un periodo che non è forse roseo sul altri versanti.

Chi lamenta qualche problema in più sono i tre segni di acqua, parliamo di Cancro, Scorpione e Pesci. Il lavoro non va al massimo per lo Scorpione, che nel cielo non ha tanti amici e un sicuramente ha un nemico: Urano che dal segno del toro secondo l’oroscopo settimanale non porterà granché di bene.

Fortuna, le previsioni dell’oroscopo settimanale: Leone re della sfortuna, segue lo Scorpione

Sul piano della fortuna le cose cambiano ma non di molto. In pole position c’è, sempre l’Acquario e per un motivo in più: secondo l’oroscopo settimanale infatti Giove, il pianeta della fortuna, ancora per diverso tempo stazionerà nel segno. Per lo stesso motivo chi arranca a fatica è lo Scorpione: non bastasse l’antagonismo di Urano ci si mette anche Giove a complicare la vita.

L’oroscopo settimanale racconta buone cose sul piano della fortuna per i segni di fuoco Ariete e Sagittario, quest’ultimo inoltre riceve anche l’aiuto di Venere. Escluso il Leone, si intende, che con Giove e Saturno contrari non ha certo di che ben sperare dalle stelle. Per lui dovrà essere tutta farina del suo sacco, se non altro la forza non gli mancherà.

I segni di Terra non ricevono aiuti significativi dalle stelle secondo l’oroscopo settimanale. Giove sembra non degnarli di uno sguardo, e così neanche Venere. Come si diceva, a tutto questo bisognerà rimediare con l’olio di gomito.

Dulcis in fundo, i segni d’acqua Cancro e Pesci. Non tra i favoriti delle stelle secondo quanto suggerisce l’oroscopo settimanale, potranno almeno rifugiarsi in un mondo di fantasia: a vegliare su di loro sarà Nettuno dal segno dei Pesci.



