OROSCOPO SETTIMANALE 18-24 OTTOBRE 2021/ Previsioni per salute e amore: Bilancia top

Oroscopo settimanale 18-24 ottobre: amore, le previsioni segno per segno

L’oroscopo settimanale, dal 18 al 24 ottobre non porterà grandi scossoni. Venere è in Sagittario e promette entusiasmo ed energia in amore (a beneficiarne soprattutto i segni di fuoco, prima di mettersi in letargo per il il prossimo inverno), Mercurio e Marte restano in Bilancia e garantiscono un clima generale incline alla mediazione e allergico ai litigi. Soltanto il Sole cambia di segno e fa capolino nello Scorpione. Buon compleanno a tutti i nativi del segno che, va detto, questo mese non potranno concedersi grosse spensieratezze.

Ma andiamo subito a vedere chi se la cava meglio secondo l’oroscopo settimanale in amore. Possiamo dire senza troppe incertezze che i favoriti sono Bilancia e Sagittario. I primi, dopo anni di sventure cosmiche, stanno vivendo un momento di decisa rinascita. Marte, Mercurio e, per gran parte della settimana prossima, anche Sole nel segno, grazie all’aiuto che viene da Venere (pianeta dell’amore e della salute) dal segno amico del Sagittario garantiscono un’ottima forma e un deciso slancio in amore. Come si diceva secondo l’oroscopo settimanale anche il Sagittario potrà fare grandi cose in amore e, grazie all’ottima forma, potrà darsi allo sport che negli ultimi anni è stato costretto a sacrificare.

Gli altri segni di Aria, Gemelli e Acquario sono anche loro premiati dall’oroscopo settimanale. Meglio l’Acquario, che ha dalla sua anche Saturno e Giove. Seguono a ruota gli altri segni di fuoco, Ariete, Leone. Quest’ultimo in amore tira un sospiro di sollievo grazie ad una Venere amica che gli fa dimenticare le sfortune lavorative di questi ultimi tempi.

Bene ma non benissimo i segni di acqua secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale. Per Cancro, Scorpione e Pesci dalla loro parte c’è giusto Nettuno che fa da qualche tempo a questa parte fa vivere emozioni fuori dall’ordinario.

Un po’ meglio i segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno. Secondo l’oroscopo settimanale le cose non subiranno un grande stravolgimento, ma con Urano nel segno i piedi resteranno ben piantati per terra.

Salute, le previsioni dell’oroscopo settimanale: vincono i segni d’aria, quelli di fuoco si mettano al riparo…

I segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, che da un po’ di tempo non sono stati esattamente nelle grazie delle stelle, non hanno granché da sperare neanche dall’oroscopo settimanale. Tranne soltanto il Sagittario che, come si diceva, potrà finalmente riconquistare l’aria aperta e darsi all’adorata attività sportiva. Il Leone, con l’aiuto dei pianeti nel segno amico della Bilancia, resta a galla ed è bene che si dia da fare per prepararsi all’inverno ormai alle porte. L’ariete invece è piuttosto flagellato dall’oroscopo settimanale da un’accumulo di pianeti nel suo segno opposto.

Chi veleggia alla grande secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale sono i segni d’aria, non c’è che dire. Prima in pole position sempre la Bilancia, e se lo merita: oltre a un po’ di palestra è consigliatissima qualche seduta dal massaggiatore o dall’estetista. In ottima forma anche l’Acquario, che dalla sua ha anche Giove e Saturno nel segno. Del terzetto sono soltanto i Gemelli a dover fronteggiare, secondo l’oroscopo settimanale, una Venere stanziata nel segno loro opposto.

Tra alti e bassi si portano i segni di Terra. Secondo l’oroscopo settimanale il Capricorno, per anni il baciato dalla fortuna, dovrà correre ai ripari. In salute non ci sono grossi problemi, ma di sicuro non c’è neanche tanta voglia di fare sport. Vergine galleggia, il Toro è aiutato dal solito Urano, mentre Giove di traverso se non altro gli toglie un po’ di appetito (meglio così!).

L’oroscopo settimanale non grida grandi cose neanche per i segni di acqua. Il povero Cancro è forse il più oltraggiato sul piano della salute: con Marte di traverso la pigrizia la fa da padrone. Lo scorpione, festeggiato del mese, dovrà aspettare ancora un po’ per vedere le cose volgersi a suo favore. I pesci invece saranno sollecitati ad un po’ di movimento in più grazie a Venere che li invita a scampagnate all’aria aperta.



