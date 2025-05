Sta per cominciare una nuova settimana e, per affrontarla al meglio, diamo uno sguardo alle previsioni dell’oroscopo per l’inizio di giugno 2025. Secondo quanto riportato da Il Giornale d’Italia, per la settimana che va dal 2 all’8 giugno, in cima alla classifica dei segni più fortunati troviamo Gemelli, Toro e Bilancia. Per loro, infatti, le stelle promettono successi sia in ambito sentimentale che professionale. In difficoltà, invece, il Cancro, che si trova a fare i conti con dubbi e incertezze. Ma, andiamo a vedere i segni nello specifico.

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo settimanale, si prospetta una settimana di ripresa lenta ma decisa. I pensieri sono più ordinati, si torna a parlare chiaro, e nei rapporti si respira un po’ di leggerezza in più. Il Toro invece sta bene, in una zona stabile e serena dove si costruisce e ci si gode quel che c’è. Difatti, l’amore va e l’umore è solido. Poi ci sono i Gemelli, che con il Sole dalla loro parte sembrano avere addosso una luce diversa. Sono comunicativi, svegli, pieni di idee: se c’è qualcosa da proporre o qualcuno da convincere, questo è il momento.

Oroscopo settimanale 2-8 giugno 2025: tutte le previsioni

Il Cancro, al contrario, è un po’ più sulle sue. Non c’è niente di drammatico, ma si sente quella voglia di fare un passo indietro, magari per capire meglio cosa si vuole davvero. Il Leone ha voglia di farsi notare, e in effetti ci riesce bene: che sia amore o lavoro, arriva il momento di mettersi in mostra. La Vergine continua a macinare doveri con il solito rigore, ma in amore qualcosa scricchiola. Forse è solo stanchezza, forse serve ascoltare di più e controllare un po’ meno.

La Bilancia secondo l’oroscopo settimanale, dopo un periodo un po’ grigio, torna a sorridere: incontri, idee, un po’ più di ottimismo che fa bene al cuore. Lo Scorpione invece è dentro una settimana intensa, in cui le emozioni sono forti ma servono attenzione e misura, specie sul lavoro. Il Sagittario ha energia da vendere, ma deve capire dove investirla: non tutto può essere lasciato al caso. Per questo, sarà meglio scegliere una strada e seguirla con convinzione.

Il Capricorno è nel suo, concreto e affidabile come sempre. Le cose iniziano a dare risultati, anche se in amore bisognerebbe abbassare un po’ le difese. L’Acquario è un vulcano d’idee: ha voglia di cambiare, di innovare, e il cielo lo sostiene. Ma l’oroscopo settimanale cosa prevede per i Pesci? Dopo settimane confuse, ora vedono meglio. Tornano a sentirsi più centrati, più lucidi, e questo li aiuta a fare scelte più chiare, anche nei sentimenti.