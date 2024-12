Da Ariete e Toro a Gemelli, l’oroscopo settimanale e le previsioni: giornate toste

Eccoci con la prima parte dell’oroscopo settimanale del 23-29 dicembre 2024, con le previsioni curate da Artemide per La Gazzetta del Sud. Cosa ci riservano le stelle in questa settimana natalizia? Quali segni saranno al top e quali invece dovranno stringere i denti in attesa di tempi migliori?

Per l’Ariete si profila una settimana vivace e piena di spunti interessanti. Sarà il momento giusto per provare a mettere ordine tra vita privata, relazioni e obiettivi personali. Con un po’ di impegno ti potrai togliere le tue soddisfazioni.

Passiamo ora al Toro, per cui si prospettano giornate toste per i nati sotto il segno del Toro. Le stelle consigliano di mantenere la calma e riflettere bene prima di agire. Evitare le scelte impulsive è cosa buona e giusta, così come ragionare con la testa e la giusta lucidità.

Per i Gemelli, invece, leggerezza e opportunità possono segnare positivamente questa settimana di festività. L’atmosfera natalizia ti regalerà una carica di energia ed un desiderio di avventura. Le stelle sembrano favorevoli: è arrivato il momento di approfittarne.

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni di Artemide per Cancro, Vergine e Leone: sfide in arrivo ma…

Una settimana molto intensa attende il segno del Cancro, con qualche piccola sfida da affrontare. Cerca di usare empatia e pazienza per superare eventuali tensioni. È un buon momento per trovare un equilibrio tra lavoro e affetti.

Per il Leone arriva l’occasione di dimostrare quanto vali! Anche se qualche ostacolo potrebbe presentarsi, le stelle sono dalla tua parte e ti guideranno verso la strada giusta. Forza e determinazione saranno le tue migliori alleate.

Infine, l’oroscopo settimanale della Vergine preannuncia tante possibilità e occasioni in vari ambiti. Le sfide non mancheranno, ma hai tutte le carte in regola per affrontarle adeguatamente. Mantieni la concentrazione e punta su scelte pratiche: il risultato potrebbe sorprenderti!