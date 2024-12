Oroscopo settimanale fino al 29 dicembre 2024

Periodo di festività e nuovo anno in arrivo, vediamo cosa riservano le anticipazioni dell’Oroscopo settimanale con le previsioni per il periodo di riferimento che va dal 23 al 29 dicembre 2024. Grandi emozioni e sorprese in arrivo, sia per quanto riguarda i sentimenti che il lavoro per i vari segni dello zodiaco. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà a Bilancia, Scorpione e Sagittario:

Bianca Guaccero conduttrice di Prima Festival?/ Cresce l'attesa, ecco chi potrebbe affiancarla

BILANCIA: secondo l’oroscopo settimanale per voi si tratta di una settimana all’insegna delle emozioni, fate fuori dalla vostra vita chi vi ha fatto un torto, mentre vi dedicate alle persone a voi care, mantenete alta la concentrazione per raggiungere nuovi obiettivi e presto potrebbero arrivare delle novità anche sul lato professionale.

Orietta Berti/ "Omar e Otis? Ho fatto sacrifici per i miei figli e mi mancano i loro baci"

SCORPIONE: cercate di non rimandare ancora nuovi progetti che avete in mente di lanciare da tempo, i single si trovano bene nelle loro condizioni, mentre sul lavoro non mancano le soddisfazioni in questa fase.

SAGITTARIO: cercate di battere delle strade nuove e più stimolanti, siete determinati a migliorare la vostra posizione al lavoro, così da dare una sterzata importante alla carriera. C’è leggerezza nei sentimenti e non sentite la necessità di legarvi profondamente a una persona in questa fase.

Oroscopo settimanale 23-29 dicembre 2024: Capricorno ambizioso

Proseguendo poi le previsioni astrali per le prossime settimane ci imbattiamo in altri segni dello zodiaco, dal Capricorno ai Pesci, pronti ad affrontare questo periodo di fine anno con motivazioni e voglia di novità:

Serena De Ferrari, chi è l'attrice di Mare Fuori/ Incinta del primo figlio avuto con il suo fidanzato

CAPRICORNO: non vi mancano le ambizioni, concentratevi sugli obiettivi da portare a termine nel corso di questa settimana. In amore sentite il bisogno di coltivare legami profondi con persone che sanno ascoltarvi.

ACQUARIO: Venere potrebbe regalarvi dei momenti di serenità in queste giornate, la creatività in questo momento vi distingue dagli altri, la carriera potrebbe subire un’importante sterzata.

PESCI: come al solito siete empatici, siate sinceri con le altre persone e così riuscirete a superare i problemi del momento, sul lavoro siate creativi.