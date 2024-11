L’oroscopo settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2024 rivela che questa settimana il pianeta Venere nel segno del Capricorno favorisce non solo in amore ma anche sul lavoro i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Dall’altro canto, tuttavia, la Luna Opposta invece porterà un po’ di tensioni. Dopo aver visto le previsioni da Ariete a Vergine vediamo nel dettaglio quelle da Bilancia a Pesci per la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 novembre 2024/ La Bilancia è malinconica, weekend hot per il Capricorno

Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre 2024: amore alle stelle per Scorpione

BILANCIA: La settimana inizia alla grande e potrebbero ben presto arrivare buone notizie, il , l’ambito del lavoro sarà particolarmente favorito, Mercurio, Giove e Marte collaborano per realizzare al meglio i tuoi progetti, fine settimana romantico.

Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: successi per Leone

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che il pianeta Venere nel Capricorno rende la relazione sentimentale più stabile e profonda, la complicità tra te e il tuo partner sarà alla stelle, nelle giornate di giovedì e venerdì potrai contare sulla Luna favorevole.

SAGITTARIO: La congiunzione di Mercurio sarà foriera di buone notizie e potrebbero arrivare le risposte tanto attese, lunedì, martedì e mercoledì la Luna ti sorridere e di invita ad approfittarne per trascorrere più tempo con il partner.

Previsioni segno per segno, oroscopo dal 25 novembre al 1° dicembre 2024

CAPRICORNO: Plutone non è più nel segno e già avverti qualche peso in meno nella tua vita, questa settimana riuscirai a dire qualche no e concederti qualche momento di piacere in più. Venere, invece, ti regalerà serate piene di passione e romanticismo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 novembre 2024/ Amore ok per il Toro, lavoro top per l'Ariete e la Vergine...

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale fino al 1° dicembre 2024 svela che i nati del segno dovranno fare i conti con Marte in opposizione che rischia di portare stanchezza e stress in più, non mancheranno ottimi risultati garantiti dai transiti favorevoli di Mercurio e Giove.

PESCI: Potrebbero esserci delle incomprensioni dovute soprattutto legate al lavoro, Mercurio e Giove in posizione sfavorevole noi aiutano le relazioni in ufficio, per fortuna però puoi contare sull’appoggio di Venere che ti regala un fascino irresistibile.