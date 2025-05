Oroscopo settimanale: Toro cerca semplicità, Gemelli e Ariete…

Rieccoci con l’oroscopo settimanale e le previsioni che vanno dal 26 maggio al 1 giugno 2025. In questo articolo focalizziamo la nostra attenzione sui primi sei segni dello zodiaco, rifacendoci alle indicazioni pubblicate su Cure Naturali.

Cominciamo quindi con il segno dell’Ariete. L’oroscopo settimanale evidenzia un desiderio crescente di essere concreti e pratici. Attenzione però a non diventare impazienti, perché potrebbe essere controproducente. L’amore va bene, grazie ai piccoli gesti si possono costruire grandi cose. Lavoro: forse è il momento di lanciarsi in nuove avventure.

OROSCOPO SETTIMANALE, PREVISIONI FINO AL 28 MAGGIO 2025/ Bilancia, sii convinto! Scorpione apriti al nuovo

Per quanto il Toro, c’è voglia di semplicità e contatto. Per progredire può essere una buona idea abbandonare vecchi pensieri limitanti. L’amore ci regala nuove certezze, mentre il lavoro beneficia di una intuizione inattesa: il risultato è una maggiore lucidità.

L’oroscopo settimanale dei Gemelli va in cerca di maggiore concentrazione. I nati sotto questo segno vogliono più chiarezza. Soprattutto in amore, dove un flirt potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Fronte lavoro: il consiglio è non disperdere le proprie energie.

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 28 maggio 2025/ Ariete, facile innamorarsi! Toro sei forte ma...

Oroscopo settimanale, ecco le previsioni: Cancro ha bisogno di protezione e dolcezza! Leone e Vergine….

L’oroscopo settimanale del Cancro pone l’attenzione sui bisogni di questo segno, in cerca di protezione e dolcezza. Ci sono alcune tensioni interiori su su cui lavorare. Per quanto riguarda l’amore, i timori ci bloccano. Sul lavoro, meglio essere diplomatici che veloci.

Andiamo avanti con il segno del Leone, sempre competitivo e pronto a schiacciare gli altri. Attenzione però a non esagerare, perché la determinazione è una cosa, l’aggressività un’altra. In amore c’è grande passione. Sul lavoro, la sana ambizione spinge questo segno verso l’alto.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, 25-31 maggio 2025/ Da Bilancia a Pesci: amore e lavoro

L’oroscopo settimanale della Vergine sottolinea il desidero di questo segno di chiarire vari aspetti della propria vita. L’amore ci pone delle riflessioni ma è bene evitare di farsi troppo domande. Sul lavoro, una revisione attenta sarà fruttuosa.