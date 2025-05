Oroscopo settimanale, Bilancia deve mediare. Scorpione e Sagittario…

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con le previsioni dell’oroscopo settimanale fino al prossimo 1 giugno 2025. Le indicazioni sono tratte un articolo di Cure Naturali, che ci accompagna nella settimana di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Partiamo con la Bilancia, che si trova a mediare più del solito. In generale sarebbe bene ritrovare il proprio centro, il proprio equilibrio, senza aspettare l’approvazione altrui. Il lavoro sorride, specialmente in ottica futura. Bisogna trattare con pazienza e si verrà ricompensati.

Oroscopo settimanale intenso per lo Scorpione, alle prese con una trasformazione interiore e non solo. Emozioni pesanti in arrivo. L’amore è profondo, solo per chi riesce a tenere il passo di questo segno. Per il lavoro, un ciclo si chiude, un altro sta per iniziare.

Energia esplosiva per il Sagittario. La motivazione è alta, il buonumore aiuta questo segno a coronare nuovi incontri. Le sorprese sono dietro l’angolo, mentre nel lavoro stanno per spuntare all’orizzonte nuove collaborazioni.

Oroscopo settimanale, le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Settimana di pragmatismo e scelte ponderate per il segno del Capricorno. L’oroscopo settimanale pone l’attenzione su un atteggiamento prudente, volto a difendere ciò che si è costruito. In amore i gesti valgono più delle parole. Sul lavoro si consolidano alcuni traguardi raggiunti con fatica.

C’è grande voglia di innovare per il segno dell’Acquario. L’oroscopo settimanale preannuncia una energia altissima. In amore, novità inaspettate bussano alla porta e scombussolano le carte. Nel lavoro, l’originalità vince e infatti verrà premiata.

Concludiamo con l’oroscopo settimanale dei Pesci, alle prese con giorni di grande introspezione e sensibilità. Ci sono emozioni profonde da vivere e affrontare. In amore, un battito sottile del cuore dice molte. Lavoro: ogni desiderio, ogni sogno va protetto con grande determinazione.