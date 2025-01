Cosa prevede l’oroscopo settimanale per i prossimi giorni? Quali saranno i segni particolarmente fortunati e quali, invece, quelli che dovranno usare maggiori attenzioni e cautele? Cosa prevedono gli astri su amore, lavoro, salute e fortuna? L’influenza della Luna Piena sarà favorevole per alcuni ed in opposizione per altri che tuttavia potranno contare sull’aiuto di Marte. Fatte le premesse iniziali vediamo di seguito le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci dal 6 al 12 gennaio 2025.

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio 2025: amore, lavoro, salute e fortuna

BILANCIA: Per colpa della Luna in opposizione nei prossimi giorni potrebbero nascere tensioni e discussioni con il partner, sul lavoro invece sarà Mercurio a lanciarvi sfide e ostacoli difficili da superare, sulla salute attenzioni a non stressarti troppo mentre il fine settimana la fortuna girerà dalla tua parte.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale fino al 12 gennaio 2025 svela che ti aspetta una settimana particolarmente fortuna in amore con momenti e sensazioni indimenticabili con il partner, ottimo anche il cielo del lavoro con in arrivo tante belle novità ed anche la salute sarà favorita. Insomma una settimana all’insegna della fortuna.

SAGITTARIO: L’amore ti farà arrancare, per i single sarà difficile fare incontri e conoscenze interessanti mentre chi è in coppia vivrà momenti di crisi, sul lavoro invece andrà meglio grazie a Mercurio non più in opposizione, salute favorita dalle stelle, mentre la fortuna ci sarà nella prima parte della settimana.

Previsioni ultimi segni, oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio 2025

CAPRICORNO: Inizia una settimana davvero fortunata al lavoro con tanti sblocchi ed opportunità, amore favorito grazie al transito dal segno dei Pesci, mentre Marte opposto potrebbe portare problemi di salute e di stress, la fortuna arriva mercoledì e giovedì.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale fino al 12 gennaio 2025 svela che Marte finalmente non sarà più in opposizione e guadagnerai energia e salute, calma e riflessione in amore ma anche sul lavoro non mancheranno giornate serene con ottimi riscontri, la fortuna bussa tra mercoledì e giovedì.

PESCI: L’amore sarà il vero protagonista ed i single dovranno iniziare a guardarsi intorno, ottime notizie anche per quanto riguarda il lavoro con nuove opportunità a collaborazioni, salute favorita e fortuna soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì.