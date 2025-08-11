Oroscopo settimanale Ada Alberti, 11-17 agosto 2025: amore, lavoro e colpi di scena per Ariete, Toro e Gemelli in una settimana di fuoco.

Curiosi di scoprire come andrà questa caldissima settimana di agosto? L’Oroscopo settimanale Ada Alberti vi aiuta a superare per il meglio i prossimi giorni, con previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Andiamo subito a vedere cosa dicono le stelle da lunedì 11 a domenica 17.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, 11-17 agosto 2025: Ariete, Toro, Gemelli

ARIETE: gli amici dell’Ariete potrebbero sentirsi facilmente irritabili per via del transito di Marte nel segno della Bilancia. Attenzione perchè in questi giorni potreste trovarvi in difficoltà con le discussioni col partner!

Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: Capricorno scopre un segreto inaspettato

TORO: i nati sotto il segno del Toro hanno delle date fortunate! Il 14 agosto potrebbe essere la svolta sul piano lavorativo. Ricordate di dare il meglio di voi stessi per consolidare le collaborazioni in atto: è un periodo favorevole per concludere contratti importanti. In amore? Attenzione ai piccoli battibecchi che potrebbero rovinarvi le vacanze.

OROSCOPO ADA ALBERTI DI OGGI, DOMENICA 10 AGOSTO 2025/ Le previsioni: Pesci, c'è tensione! Bilancia...

GEMELLI: l’Oroscopo settimanale Ada Alberti vi vede impegnati ad agire. Cari Gemelli, ora tocca a voi! Ormai da tanto aspettavate di avere occasioni importanti da cogliere al volo e per voi è giunto il momento decisivo per crescere. In amore, grandi conquiste! Una nuova conoscenza è proprio dietro l’angolo.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, 11-17 agosto 2025: Cancro, Leone, Vergine

CANCRO: la tensione è alle stelle per i nati sotto il segno del Cancro, che potrebbero risentirne in amore. Con il partner non sta andando bene, e in queste vacanze continuate a discutere per ogni piccolezza. Cosa fare? Oroscopo settimanale Ada Alberti consiglia di prendere tempo per voi stessi e cercare di non sbottare per tutto. Ricordate, è importante preservarsi per il ritorno a lavoro di settembre!

Oroscopo settimanale Branko, 11-17 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Toro riflessivo, Leone realizza un sogno

LEONE: cari Leone, per voi è una settimana piena di soddisfazione. Siete riusciti in una nuova conquista lavorativa, e anche in amore non siete da meno. In ambito professionale, state per fare grandi passi e questo vi porterà a salire di livello anche sul piano economico. Attenzione a contenere le energie senza sprecarle subito.

VERGINE: carissimi Vergine, da diverso tempo avete progetti in cantiere e pianificate cambiamenti importanti. Per voi è ora di dire basta alla pigrizia, ma vi rialzate più forti che mai pronti a trasformare la vostra vita. L’Oroscopo settimanale Ada Alberti vi consola: in amore avete un partner ce vi supporta nei vostri obiettivi.