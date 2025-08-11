Oroscopo settimanale Ada Alberti, 11-17 agosto 2025: Capricorno a rischio scontri, Acquario in equilibrio precario, Pesci in piena crisi di coppia

Eccoci con la seconda parte dell’Oroscopo settimanale Ada Alberti che va dall’11 al 17 agosto 2025. Cosa riservano le stelle ai segni dello zodiaco? Scopriamo subito le previsioni per questa settimana.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, 11-17 agosto 2025: Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: i nati sotto il segno della Bilancia hanno Marte nel segno, e questo vuol dire che è il momento di farsi rispettare. Per troppo tempo avete sopportato, e adesso non ne potete più! Dunque, se dovete chiarirvi con qualcuno, prendete la palla al balzo e fatelo il prima possibile.

Anna Tatangelo crisi con fidanzato Giacomo Buttaroni? "Adesso parlo io"/ "Gigi D'Alessio? Sentivo sbagliata"

SCORPIONE: cari Scorpione, per voi la settimana inizia con tanto divertimento e momenti di relax. Insomma, l’estate è arrivata anche per voi e dopo tanto lavoro potete tirare un sospiro di sollievo e recuperare le energie. Nei prossimi giorni potreste avere qualche battibecco con il partner: attenzione a non esagerare con le risposte taglienti!

Sonia Lorenzini, sfogo dell'ex Uomini e Donne: "Essere influencer è un lavoro duro"/ Scoppia la polemica

SAGITTARIO: i nati sotto il segno del Sagittario stanno vivendo un periodo di transizione. L’Oroscopo Settimanale Ada Alberti vi vede preoccupati per la nuova vita lavorativa che vi spetta, ma è importante non farsi prendere dal panico: imparate ad amarvi di più e a curarvi concedendovi qualche momento di pausa e riflessione.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 4-10 agosto 2025/ Cautela per l’Ariete, Toro favorito (Fonte Mediaset Infinity)

Oroscopo settimanale Ada Alberti, 11-17 agosto 2025: Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: cari Capricorno, arrivano per voi giorni in cui dovete prestare attenzione e cautela. Occhio ai rapporti con i colleghi, con il titolare e con chiunque ruoti intorno al mondo del lavoro. Anche in amore siete a rischio litigio, perciò è meglio fare dieci respiri prima di parlare. L’Oroscopo settimanale Ada Alberti vi chiede pazienza, verranno settimane migliori!

Delitto di Garlasco, Bocellari: "Dietro nuova inchiesta non c'è difesa di Stasi"/ "Su impronte e Ignoto 3..."

ACQUARIO: periodo di grande equilibrio per gli Acquario, che raccolgono alcune soddisfazioni dopo tanto lavoro. Per voi è un periodo di risoluzione ma dovete stare attenti ai litigi con le persone che vi circondano. Siete particolarmente soggetti alle discussioni.

PESCI: grande flop per i Pesci, che non se la passano bene nelle relazioni di coppia. Troppi battibecchi e discordie rendono tutto più difficile. Anche voi, portate pazienza.