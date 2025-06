Ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 16 al 22 giugno 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà agli ultimi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 16 al 22 giugno 2025 svelato a Mattino Cinque News (condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci) tenendo sempre conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri. Inoltre si citano i pianeti che regolano tutti i campi oltre alle influenze stellari.

Ada Alberti e le sue previsioni: l’oroscopo della settimana

BILANCIA: devono essere più cauti nella sfera professionale, i nati sotto questo segno. Ci sono dei cambiamenti in atto quindi non devono aver paura, anzi, devono accoglierli con felicità.

SCORPIONE: Marte aiuta la passione in amore dato che è molto schivo. Attenzione all’egoismo del partner che potrebbe causare qualche problema affatto piacevole.

SAGITTARIO: importante la sfera professionale, ma ci vuole molta cautela nel rapporto con il partner perché ci sono delle tensioni da non sottovalutare, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

Oroscopo settimanale: le previsioni dal 16 al 22 giugno 2025

CAPRICORNO: molto interessante questo periodo, ma non devono far innervosire il partner. Almeno saranno più energici e potranno riversare tutto ciò sia nella sfera professionale sia in quella sentimentale.

ACQUARIO: attenzione alle questioni legali e finanziarie per i nati sotto questo segno, lo dice l’astrologa che ogni lunedì mattina a Mattino Cinque News dà le sue puntuali previsioni, che tengono conto anche dell’amore e del lavoro.

PESCI: l’ultimo periodo è un po’ difficile e teso. Ma niente di buono, ormai lo sanno bene. Forse il partner si sentirà un po’ messo da parte, quindi magari organizzare qualcosa potrebbe essere la soluzione giusta.