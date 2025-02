A Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dove si parla principalmente di cronaca nera, attualità, con rarissimi spunti di gossip, c’è stato spazio anche per l’astrologia: sveliamo, quindi, l’oroscopo settimanale Ada Alberti dal 17 al 21 febbraio 2025 tenendo conto della sfera sentimentale e professionale. Bisogna anche tener conto delle influenze stellari e dei vari pianeti come Marte, Giove, Venere, Saturno e Mercurio.

Oroscopo settimanale Ada Alberti per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: c’è qualche cambiamento sul piano professionale. Il consiglio è quello di essere più astuti. Oppure possono sempre far finta di star mediando in determinate situazioni.

SCORPIONE: questo periodo di febbraio è davvero molto interessante per i nati sotto questo segno. Dovrebbero osare ancora di più senza dimenticarsi di parlare con il partner perché devono decidere se avere un figlio oppure, se già ce l’hanno, di cosa consigliargli per il meglio per il futuro. È il momento di uscire e di stare di più con gli amici.

SAGITTARIO: Venere che è il pianeta dell’amore li aiuta a divagarsi un po’ e a vivere i rapporti occasionali. Dovrebbero, però, essere più attenti nelle questioni legate alla casa, così fa sapere Ada Alberti con il suo oroscopo.

Ada Alberti svela cosa succederà agli altri segni secondo il suo oroscopo

CAPRICORNO: periodo migliore questa settimana per i nati sotto questo dello zodiaco. Devono uscire di più, respirare aria buona, e farsi consigliare da persone più esperte per un problema capitato in casa o col partner.

ACQUARIO: coloro che sono nati sotto questo dello zodiaco devono delineare di più i progetti futuri con il partner per quanto concerne la casa. Quindi devono portare pazienza.

PESCI: da domani inizia il periodo del loro compleanno. Il loro futuro sarà radioso, parola di astrologa. Quindi non devono temere dei passi indietro per quanto concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.