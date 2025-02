Vediamo cosa dice l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 17 al 21 febbraio 2025 svelato a Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi sempre tenendo conto di amore, lavoro e fortuna negli incontri. Le stelle indicano la vita e i pianeti possono influire i vari ambiti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti per i primi segni dello zodiaco

ARIETE: si prevedono delle giornate di grande carica energetica che potranno sfruttare sia in amore sia sul lavoro. Settimana che si apre con una Luna favorevole quindi favorite le iniziative sul fronte del lavoro. Il consiglio dell’astrologa è quello di non trascurare i rapporti interpersonali e di cogliere al volo le occasioni più fortuite.

TORO: necessita di una riflessione profonda chi è nato sotto questo segno. Alcune decisioni prese in passato andrebbero riconsiderate. Rinnovamento in ambito sentimentale grazie alla presenza di Venere. Attenzione alle finanze perché non è proprio il periodo giusto per fare delle spese folli, meglio attendere dei tempi migliori.

GEMELLI: sono in arrivo delle opportunità professionali che li faranno felici, inoltre potrebbero arrivare delle collaborazioni interessanti. Momento di cambiamento sul fronte del lavoro. Possono capire meglio quali sono le loro aspirazioni, stando all’oroscopo settimanale di Ada Alberti.

Ada Alberti svela l’oroscopo della settimana (dal 17 al 21 febbraio 2025)

CANCRO: bene la sfera emotiva questa settimana. Nuovi incontri che danno loro molta serenità. La loro vita sociale vedrà un arricchimento. I legami vanno rafforzati e non devono lasciarsi sfuggire delle occasioni di crescita personale.

LEONE: attenzione alle questioni legate all’ambito della casa. Attenzione anche per quanto riguarda le finanze. Dovrebbero parlare con il partner e risolvere al più presto eventuali problemi che si sono creati negli ultimi mesi.

VERGINE: sono chiamati alla cautela per quanto riguarda le collaborazioni lavorative. Non stanno andando lisce come l’olio certe questioni di famiglia. Certe questioni esterne alla coppia potrebbero andare a rovinarla quindi dovrebbero far maggiore attenzione agli estranei e ai colleghi.