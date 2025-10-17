Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 23 ottobre 2025: dal Leone ai Gemelli

Novità dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno diverse situazioni in fase di cambiamento, dall’Ariete al Toro, passando per i Gemelli. Ecco cosa potrebbe accadere.

ARIETE: siete in una buona fase, ripartite dopo un anno complicato e guardate avanti con fiducia. La speranza è che il peggio sia alle spalle, presto riaprirete anche la porte del cuore a qualcuno di speciale.

TORO: ripensate al passato, forse un ex fidanzato che avete lasciato e non dimenticato. Vi vergognate di fare il primo passo? Bussate alla sua porta, vi aprirà. Situazione piatta sul lavoro, pace regnante.

GEMELLI: avete voglia di guardare avanti, la vita scorre. Con il partner sentimentale sarà complicato comunicare, venirvi incontro; i transiti vi remano contro, ma farete tutto il possibile per trovare un accordo e superare almeno in parte gli ostacoli.

Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti ci saranno situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno del Leone, del Cancro e della Vergine. Vediamo cosa potrebbe accadere nel dettaglio nella settimana fino al 23 ottobre 2025.

LEONE: guardate avanti, sul lavoro qualche tensione potrebbe rallentarvi ma non datevi sconfitti. Riuscirete a superare gli ostacoli che la vita spesso ci presenta, avete forza da vendere.

CANCRO: avete vissuto giornate migliori, ma è da questi periodi che si impara di più. Secondo l’oroscopo settimanale un vecchio amore potrebbe tornare a bussare alla vostra porta.

VERGINE: guardate al futuro con fiducia, senza dimenticare di godervi il presente. Cercate di fare attenzione ai dettagli, sono quelli che spesso fanno la differenza.