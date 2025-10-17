Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 23 ottobre 2025: dal Capricorno all'Acquario

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 23 ottobre 2025

Tanti cambiamenti in arrivo per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma anche per i Pesci e Sagittario. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 23 ottobre 2025:

SCORPIONE: lo sguardo è più lucido e attento del solito. Riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e questo ti avvantaggia. Alcune intuizioni si rivelano vincenti, soprattutto se seguite da azioni concrete.

PESCI: al vostro interno bussa una forza silenziosa che ti guida e ti permette di affrontare anche ciò che sembrava complicato. Nutri le relazioni con ascolto e sincerità, questo porta fiducia nella vostra persona.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti siete spinti a cambiare e questa volta arriva una maggiore consapevolezza. Non state scappando, ma state solo cercando il vostro bene in ogni angolo.

Spazio anche alle novità dal punto di vista astrologico per i nati sotto il segno del Capricorno, ma anche di Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti:

CAPRICORNO: cercate di guardare fuori dalla finestra e rivedere i vostri obiettivi. L’impegno vi sta dando riscontri incoraggianti, ma c’è anche spazio per qualcosa di più leggero. Cercate di rivedere i vostri obiettivi. Ricordatevi che il vostro percorso conta tanto.

BILANCIA: state ricostruendo qualcosa di buono. Le emozioni si fanno sentire. Inizia a delinearsi una situazione favorevole davanti a voi, guardate avanti con fiducia a quello che verrà.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo settimanale dopo qualche problematica verranno fuori le soluzioni, che emergono spontaneamente aprendo la mente a nuove prospettive in vista del futuro.