Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 23 ottobre 2025: dal Capricorno all'Acquario
Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 23 ottobre 2025
Tanti cambiamenti in arrivo per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma anche per i Pesci e Sagittario. Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 23 ottobre 2025:
SCORPIONE: lo sguardo è più lucido e attento del solito. Riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e questo ti avvantaggia. Alcune intuizioni si rivelano vincenti, soprattutto se seguite da azioni concrete.
PESCI: al vostro interno bussa una forza silenziosa che ti guida e ti permette di affrontare anche ciò che sembrava complicato. Nutri le relazioni con ascolto e sincerità, questo porta fiducia nella vostra persona.
SAGITTARIO: secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti siete spinti a cambiare e questa volta arriva una maggiore consapevolezza. Non state scappando, ma state solo cercando il vostro bene in ogni angolo.
Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 23 ottobre 2025
Spazio anche alle novità dal punto di vista astrologico per i nati sotto il segno del Capricorno, ma anche di Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni oroscopo settimanale Ada Alberti:
CAPRICORNO: cercate di guardare fuori dalla finestra e rivedere i vostri obiettivi. L’impegno vi sta dando riscontri incoraggianti, ma c’è anche spazio per qualcosa di più leggero. Cercate di rivedere i vostri obiettivi. Ricordatevi che il vostro percorso conta tanto.
BILANCIA: state ricostruendo qualcosa di buono. Le emozioni si fanno sentire. Inizia a delinearsi una situazione favorevole davanti a voi, guardate avanti con fiducia a quello che verrà.
ACQUARIO: secondo l’oroscopo settimanale dopo qualche problematica verranno fuori le soluzioni, che emergono spontaneamente aprendo la mente a nuove prospettive in vista del futuro.