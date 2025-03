Svelato a Mattino Cinque News condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 19 al 24 marzo 2025 per i primi sei segni dello zodiaco, tenendo conto della sfera sentimentale e professionale, stando sempre molto attenti alle finanze, che in questo periodo sono sempre un po’ in pericolo. Vediamo, anche, quali sono le influenze planetarie, quali sono i pianeti più favorevoli e quelli che invece sono attualmente contro quello o quell’altro segno dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni dal 19 al 24 marzo 2025

ARIETE: inizia l’equinozio di primavera, ovvero il periodo del loro compleanno, quindi devono tenersi pronti e festeggiare come si deve. Saranno vincenti, divertenti e produttivi in questi giorni che si apprestano a vivere, ma l’astrologa dice di fare attenzione alle finanze.

TORO: possono dire sì ai compromessi in questo periodo se no rischiano di litigare con il partner, e questo non va bene. Potrebbero incontrare qualcuno per una questione di lavoro piuttosto delicata.

GEMELLI: anche per loro l’equinozio di primavera darà il via a un periodo vincente fatto di pubbliche relazioni da curare con molta attenzione e delicatezza. I single ne gioveranno perché potrebbero incontrare finalmente l’amore che desiderano da tanto tempo.

CANCRO: i nati sotto questo segno dello zodiaco devono essere prudenti in tutti i sensi e in tutti i campi. Attenzione perché in questo momento sono circondati da colleghi sleali. Quindi è bene avere gli occhi anche dietro la testa, come si suol dire.

LEONE: anche per loro i pianeti che stanno transitando nel segno potrebbero essere produttivi. Favoriti coloro che studiano e che hanno un’attività commerciale. L’amore per i single potrebbe essere un periodo emozionante, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

VERGINE: i nati sotto questo segno devono controllare le finanze in questo periodo, idem gli investimenti legati alla casa.