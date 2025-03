Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 19 al 24 marzo 2025 che lei stessa ha svelato durante una puntata di Mattino Cinque News. Come andrà l’amore? E il lavoro si risolleverà oppure no? Scopriamolo con le sue previsioni dello zodiaco, tenendo anche conto dei vari pianeti favorevoli e non come Marte, Venere, Giove, Urano, Mercurio, oltre alla Luna e al Sole.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: le previsioni fino al 24 marzo 2025

BILANCIA: devono essere prudenti nel rapporto con il partner. Se devono iniziare una nuova collaborazione qualcosa stride, raccomando ai contratti, meglio leggere anche le più piccole clausole, perché qualcosa non quadra come dovrebbe.

SCORPIONE: può essere un periodo interessante per gli affari. Qualcosa si muove per loro, ma cautela nel rapporto con il partner e con gli altri, se non vogliono rovinare quello che hanno costruito nei mesi scorsi.

SAGITTARIO: l’equinozio di primavera inizia con la Luna favorevole quindi tutto è più produttivo e vincente. Possono osare qualcosa in più in campo sentimentale, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti, 19-24 marzo 2025: le previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: qualcosa stride anche nel privato, per i nati sotto questo segno dello zodiaco, forse per questioni legate alla fastidiosa burocrazia. Ci vuole molta cautela con il partner se non vogliono passare il weekend a litigare.

ACQUARIO: sono favoriti i viaggi e gli spostamenti, quindi possono approfittarne per organizzare qualcosa di bello da fare con il partner o con gli amici. Anche le trattative di affari sono favorite in questo periodo, ma il mantra è sempre lo stesso: occhio alle finanze.

PESCI: molto interessante questo periodo per i nati sotto questo segno, di crescita e di espansione. Prudenza con il partner per questioni legate alla casa, non avranno di certo voglia di passare il fine settimana a litigare.