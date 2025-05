Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 20 al 25 maggio 2025 che è stato tratto dalla sua rubrica a Mattino Cinque News condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Si deve tenere conto delle influenze planetarie degli ultimi sei segni dello zodiaco per quel che riguarda il lavoro, l’amore e la fortuna negli incontri.

BILANCIA: occhio ai rapporti col partner in special modo nel weekend. Durante la settimana arriveranno delle buone nuove. Bene il lavoro e i negoziati.

SCORPIONE: ancora questioni da affrontare nella professione e nel sociale. Il consiglio dell’astrologa di Canale5 è quello di essere prudenti.

SAGITTARIO: può essere un periodo vincente per tutti i nati sotto questo segno. Da venerdì ci saranno delle novità dal punto di vista sentimentale. Begli incontri per i single, fa sapere l’oroscopo di Ada Alberti.

CAPRICORNO: il lavoro non manca, o se manca arriverà, ma devono fare attenzione alle questioni legate alla casa. Occhio a Saturno domenica nel segno dell’Ariete. Non devono esagerare con gli impegni.

ACQUARIO: novità che riguardano il lavoro. Sono possibili dei nuovi e importanti incarichi che potrebbero prevedere degli spostamenti. Buone nuove in arrivo dal weekend in poi.

PESCI: per i nati sotto questo segno ci vuole cautela per quanto riguarda le questioni legate alla finanza. Dal weekend le cose in amore miglioreranno.