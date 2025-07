Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 12 luglio 2025: dall'Ariete al Cancro, cosa potrebbe accadere

Novità in arrivo dal punto astrologico per quanto riguarda la prossima settimana. Secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti, i prossimi saranno dei giorni molto importanti, che vedranno l’Ariete impegnato a fare i conti con questioni di lavoro non prorogabili, così come il Toro si dovrà guardare le spalle da un po’ di stanchezza e dalle giornate con economie forse meno floride rispetto al solito.

Aurora Ramazzotti svela la data del matrimonio con Goffredo Cerza?/ Spunta un indizio sui social!

ARIETE: occhio alla fatica sul lavoro, non eccedete. L’amore torna a bussare alla vostra porta, soprattutto per i single, tenete gli occhi ben aperti in queste roventi giornate di inizio luglio.

TORO: sul lavoro qualcosa può apparirvi storto, ma cercate di non chinare troppo la testa. Le cose miglioreranno a breve. E’ un periodo in cui spendete più del solito.

Simona Ventura verso il Grande Fratello Nip 2025/ La reazione inaspettata di Sonia Bruganelli

GEMELLI: Venere arriva da voi e porta con sé tante questioni da affrontare. L’amore è una pagina felice che dovete leggere bene, ne potrete trarre beneficio.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 12 luglio 2025

Non mancheranno altre novità in questi giorni di luglio secondo l’oroscopo settimanale Ada Alberti. Dal Leone alla Bilancia, ecco cosa potrebbe cambiare tra le solite questioni legate al lavoro, ma anche alle relazioni

LEONE: Venere vi darà una mano a stare un po’ di più in compagnia. Incontri positivi in arrivo sia in amore che in amicizia, ci saranno delle liete sorprese in arrivo.

BRUCE SPRINGSTEEN/ Rabbia, verità e redenzione sotto il cielo di San Siro

VERGINE: non finisce qui, per i nati sotto il segno della Vergine possibili cambiamenti dell’ultimo minuto sul lavoro, prestate attenzione a tutto ciò che ruota intorno a questo.

CANCRO: crescita lavorativa all’orizzonte, qualcosa potrebbe ancora cambiare per voi. Possibile nuova storia d’amore all’orizzonte, qualcosa si sta muovendo.