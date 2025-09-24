Ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 22 al 28 settembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nella puntata di lunedì di Mattino Cinque con la conduzione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi è andata in onda la rubrica delle stelle dove è stato svelato l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 22 al 28 settembre 2025 per i primi sei segni dello zodiaco, tenendo presente l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni fino al 28 settembre

ARIETE: cautela nelle collaborazioni professionali, ma anche nei rapporti con i parenti. Occhio alle spese in questo periodo. Possono fare delle richieste a patto che misurino bene le parole.

TORO: Giove li aiuta a realizzare dei desideri, ma saranno messi alla prova. Cautela soprattutto nella giornata di giovedì. Occhio agli scontri all’orizzonte.

GEMELLI: il loro segno è in ottima forma e possono contare su molti aiuti da parte degli altri. Possono realizzare e portare a compimento diversi affari. Possono anche chiedere un sostegno in una questione di lavoro e di salute.

Ada Alberti svela le previsioni della settimana per amore e lavoro

CANCRO: i nati sotto questo segno in questo periodo devono fare molta cautela nelle questioni legate all’economia. I parole povere devono spendere poco. Sono un po’ eccessive. Avanti tutta con i progetti.

LEONE: ottimo periodo per l’avanzamento dei progetti. Attenzione alla giornata di giovedì per quel che riguarda le emozioni che fanno battere il cuore, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

VERGINE: Venere nel segno rende i nati sotto questo segno così belli e sensuali che possono affrontare chi vogliono, pure il loro più acerrimo nemico. Venerdì e sabato fortuna in amore.