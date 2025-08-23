Le previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Ogni settimana è scandita dalle proprie incognite, da altrettante certezze e da situazioni da sviscerare al fine di rendere tutto più chiaro; le previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti mettono in evidenza più punti degni di nota a partire dal contesto di lavoro. Qualcuno avrà da faticare parecchio; la ripresa post-vacanze è tutt’altro che libera da inquietudini e se poi ci si mettono anche le grane finanziarie la strada può diventare sempre più in salita. Acque tutt’altro che tranquille, per qualcuno, anche in amore; in casa c’è qualcosa da rivedere e alcune discussioni potrebbero mettere a dura prova non solo la vostra capacità di sopportazione ma anche delle convinzioni particolarmente salde. Non mancano ovviamente le note positive, single ancora alle prese con possibili incontri interessanti e momenti di spensieratezza che valgono da valido ristoro. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Le previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: E’ un periodo decisamente ‘no’, a casa c’è confusione e caos ma dopo la prima parte della settimana sarà forse possibile rimediare anche se c’è qualche contrattempo sul lavoro.

TORO: Favorito il periodo, ricco d’amore a partire da questo fine settimana e per i single non è da escludere un incontro speciale. Sul lavoro attenzione ai soldi e occhio a piccole tensioni in casa.

GEMELLI: Siete sempre rivolti verso valutazioni che riguardano il futuro del vostro lavoro; è tempo di organizzare al meglio le idee che spuntano in questo periodo.

CANCRO: Sarete al centro dell’attenzione in amore; attrattiva e fascino sono dalla vostra ma attenzione alle distrazioni sul lavoro, qualcosa stride.

LEONE: Gli affari sono al top, anche se in vacanza trovate sempre il tempo per dedicarvi alla vostra attività e i benefici saranno presto visibili.

VERGINE: Stando alle previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti, single al centro dell’attenzione in amore; uscire è fondamentale e forse anche per le coppie può tornare quell’armonia che manca da tempo.