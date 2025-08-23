Le previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Ogni giorno nasconde o palesa le opportunità, ogni ora può rivelarsi cruciale se c’è da prendere una decisione importante; occhi bene aperti stando alle previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti. Si parte dal contesto di lavoro dove l’ingegno e la capacità di reinventarsi potrebbero essere armi essenziali in vista della ripresa dopo le ferie estive. Per chi è ancora immerso nel relax non è da escludere la possibilità di pensare comunque a come svoltare la propria condizione professionale. In amore piccoli turbamenti per qualche coppia, complici delle situazioni irrisolte e che forse è meglio chiarire quanto prima. Single protagonisti; c’è chi vanta un fascino non da poco e chissà che questi ultimi bagliori d’estate non regalino emozioni piacevolmente impreviste. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti.

Le previsioni 23-26 agosto secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’amore è centrale in questo momento anche se senza impegni specifici; siete alla ricerca di avventure piuttosto che di rapporti stabili e duraturi. Particolarmente energetici anche sul lavoro.

SCORPIONE: Se siete ancora in vacanza c’è ampio spazio per il divertimento e la spensieratezza; per i single non sono da escludere incontri interessanti.

SAGITTARIO: Una situazione di alti e bassi però il periodo potrebbe risultare interessante per intavolare qualcosa di nuovo sul lavoro, anche in ottica finanze.

CAPRICORNO: I single dominano la scena in amore ma non vale lo stesso per alcune coppie; potrebbero subentrare delle frizioni non da poco.

ACQUARIO: Un periodo importante per il contesto di lavoro ma aumentano le sfide; servirà dosare al meglio le energie per non farsi trovare impreparati.

PESCI: Stando alle previsioni 23-26 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Ada Alberti si parte in salita ma la chiusura della settimana è da incorniciare; grandi soddisfazioni sul lavoro ma anche copiose gioie in amore e in famiglia.