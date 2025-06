Ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 23 al 29 giugno 2025: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 23 al 29 giugno 2025 tratto dalla sua rubrica che tiene ogni lunedì a Mattino Cinque News con la conduzione di Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni dal 23 al 29 giugno 2025

ARIETE: c’è qualche contrasto in casa forse per via del partner. Poco tempo da dedicare ai sentimenti. Troppo lavoro, che può essere un bene, ma anche un male perché non bisogna mai dimenticare il riposo.

TORO: Luna nuova quella tra il 24 e il 25 giugno molto interessante e innovativa. Favoriti gli incontri. Anche le gite di piacere e gli spostamenti dovuti alla sfera professionale.

GEMELLI: forse è stato un inizio settimana particolarmente nervoso. Possono andare avanti con fiducia perché ci saranno dei miglioramenti. Molto interessante il weekend.

Ada Alberti svela le previsioni della settimana per gli altri segni: l’oroscopo

CANCRO: Luna nuova che si forma nel loro segno e che si può definire innovativa. La Luna è abbracciata da Giove. Devono attenersi alle regole del gioco soprattutto con un superiore, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

LEONE: può essere un periodo interessante dove i contratti di lavoro e gli incarichi sono molto favoriti. Anche gli aiuti e le trattative. Il consiglio dell’astrologo è quello di farsi avanti senza paura. Devono rivedere dei piani oltre alle questioni burocratiche.

VERGINE: sono aiutati da persone che hanno incontrato da poco. Quindi sono favoriti gli accordi e gli affari. Possono uscire di più in questo periodo a divertirsi perché ne hanno proprio bisogno.