Ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 23 al 29 giugno 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 23 al 29 giugno 2025. La rubrica va in onda ogni lunedì all’interno di Mattino Cinque News condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Si tiene sempre conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

BILANCIA: può essere questo un periodo di cambiamenti e di trasformazioni soprattutto in ambito professionale. Attenzione alle questioni legate all’amore, qualcosa stride.

SCORPIONE: favorito lo studio, anche coloro che viaggiano e si trasferiscono. Più lontani andranno e più successo avranno.

SAGITTARIO: cambia qualcosa in ambito professionale. Saranno costretti a dire sì ai compromessi purché non siano troppi, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

CAPRICORNO: ci saranno nuove collaborazioni di lavoro. Se devono fare delle scelte in questi giorni allora dovranno accettare dei compromessi. Attenzione ai soldi.

ACQUARIO: occhio ai soldi anche per i nati sotto questo segno. Qualcosa stride con il partner per delle questioni finanziare, ma qualcosa di buono sta per arrivare, non devono temere.

PESCI: settimana difficile, ma da mercoledì le cose cambieranno. Arrivano le soluzioni anche ai problemi più difficili.