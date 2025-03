Cosa succederà nei prossimi giorni? Quali saranno i pianeti più fortunati e quelli in aspetto negativo? Lo si può scoprire grazie all’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 4 al 9 marzo 2025 che ha prontamente svelato durante la diretta di Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Scopriamo, dunque, cosa succederà in amore e sul lavoro per i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: può essere un inizio settimana un po’ strano per i nati sotto questo segno. Programmi e progetti da rivedere. Alcuni appuntamenti sarebbero da rimandare. Il giorno 6, però, sarà all’insegna della fortuna. Sì all’azione e soprattutto al divertimento.

TORO: per quelli nati sotto questo segno sarà una settimana molto importante. Giornate fantastiche per chi vorrà concentrarsi sull’amore. I progetti di coppia sono favoriti al massimo. Se un progetto deve essere portato avanti forse sarà meglio telefonare a una persona che deve loro un favore così da velocizzare il tutto.

GEMELLI: l’inizio settimana per i nati sotto questo segno sarà un po’ strano, purtroppo. La giornata del 6 marzo si può definire magnifica per vivere un amore senza alcun tipo di problema. Se hanno dei problemi burocratici sarà meglio telefonare a qualcuno per velocizzare certe pratiche.

Ada Alberti, previsioni dal 4 al 9 marzo 2025: l’oroscopo per gli altri segni

CANCRO: possono contare su moltissime stelle favorevoli. Secondo l’astrologa di Canale5 è arrivato il momento dell’azione e di portare avanti qualcosa di molto importante. Possono già farlo da oggi senza problemi, secondo l’oroscopo di Ada Alberti.

LEONE: i nati sotto questo segno in questo periodo sono un po’ strani e c’è anche parecchia confusione. Possono però contare su un cielo importante, soprattutto gli affaristi del segno. Gli incontri che faranno sono davvero piacevoli.

VERGINE: purtroppo non è ancora un momento importante per l’azione e per poter ottenere certi favori. Il consiglio dell’astrologa è quello di contattare qualcuno che possa aiutarli.