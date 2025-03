A Mattino 5, come sempre ogni inizio settimana, l’astrologa di Canale 5 Ada Alberti ha svelato puntualmente l’oroscopo settimanale dal 4 al 9 marzo 2025 per gli altri sei segni dello zodiaco. Bisogna sempre tener conto dell’amore, della fortuna negli incontri e del lavoro che tanto fa dannare e delle influenze stellari e planetarie.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: ancora qualcosa stride per i nati sotto questo segno. Forse un vecchio rapporto non sta andando più come previsto. Forse c’è qualcosa che andrebbe rivisto con molta attenzione. Insomma, non sarà una gran settimana di marzo per loro, andrà meglio prossimamente.

SCORPIONE: per i nati sotto questo segno è davvero un periodo fantastico. Possono vivere delle splendide emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. È arrivato il momento di parlare con il coniuge per quanto concerne l’arrivo di un figlio perché da tempo sentono il bisogno di allargare la famiglia.

SAGITTARIO: oroscopo interessante per chi è nato sotto questo segno. È arrivato un momento di crescita e di espansione, ed era anche ora. Devono solo pazientare un po’ perché non tutti possono pensarla come loro, meglio mantenere i toni bassi.

Ada Alberti svela l’oroscopo della settimana: le previsioni per amore e lavoro

CAPRICORNO: per i nati sotto questo segno è un periodo un po’ strano e complesso per la sfera sentimentale. Cautela sul lavoro soprattutto nella giornata odierna, fa sapere l’oroscopo di Ada Alberti.

ACQUARIO: stanno vivendo un periodo davvero molto divertente e soprattutto vincente. Sono favoriti coloro che lavorano in ambito artistico. Qualcosa cambia, forse per quel che concerne l’abitazione.

PESCI: molto interessante questa settimana per quanto riguarda i progetti che riguardano la casa. Inoltre grazie a queste stelle e a questi pianeti possono risolvere una questione burocratica che causava loro dubbi e preoccupazioni da troppo tempo.