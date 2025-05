Vediamo cosa ha svelato l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 5 all’11 maggio 2025 per quanto riguarda i dodici segni dello zodiaco, tenendo conto delle varie influenze planetarie (Venere, Marte, Mercurio, Urano, Saturno e Nettuno) per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni dal 5 all’11 maggio 2025

ARIETE: periodo molto interessante per loro. Creativi al top e intuitivi al top. Entra anche Venere nel segno. Saranno veramente al top anche se bisogna rinnovare il look.

TORO: la settimana sarà votata all’organizzazione del lavoro e degli impegni. Devono essere prudenti in casa e con i parenti, in particolare.

GEMELLI: buone nuove in arrivo. Saranno così simpatici che attrarranno tanto, e non è poco, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

CANCRO: migliora la loro situazione, ma devono essere prudenti nelle spese. Possono fare delle richieste in vista degli impegni estivi.

LEONE: sono sempre molto interessanti coloro che sono nati sotto questo segno. Ci saranno degli incontri favoriti, così come gli spostamenti.

VERGINE: è in miglioramento il loro cielo. Però devono guardarsi le spalle. Attenzione all’ansia che crea sempre dei problemi.

Ada Alberti e il suo oroscopo settimanale: le previsioni per amore, lavoro e fortuna

BILANCIA: favoriti gli affari e le trattative di lavoro. Devono osare di più, ma ci vuole cautela con il partner.

SCORPIONE: cautela nella professione così come nelle delicate questioni legali che devono affrontare.

SAGITTARIO: migliora questo cielo anche grazie all’ingresso di Venere, che aiuta sempre la sfera sentimentale, quando è in ottimo aspetto. Periodo d’oro per quanto riguarda l’amore. Bene i flirt.

CAPRICORNO: migliora anche per loro la situazione in campo sentimentale. Buone nuove anche per quanto riguarda il lavoro.

ACQUARIO: può essere interessante la settimana. Attenzione ai momenti di down. Dalle persone a loro vicine avranno dei benefici inaspettati. Attenzione, però, ai contrasti.

PESCI: può essere interessante questo periodo per chi deve viaggiare e deve realizzare dei progetti ambiziosi.