Svelato l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 7 al 13 ottobre 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo con i successivi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Ada Alberti dal 7 al 13 ottobre 2025 che è stato svelato nella sua rubrica delle stelle tenuta a Mattino 5 con la conduzione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Vediamo, dunque, le previsioni dello zodiaco per amore, lavoro e fortuna negli incontri.

BILANCIA: periodo importante, evoluto, anche di rinnovamento. Attenzione alle questioni burocratiche. Dovrebbero curare un po’ di più la forma fisica.

SCORPIONE: Mercurio nel segno e infatti saranno più polemici e taglienti del solito. Ci vuole cautela. Dovrebbero armonizzare quelle persone con cui avranno a che fare in ambito professionale. Potrebbero litigare con qualcuno, quindi cautela.

SAGITTARIO: ci sono degli alti e bassi, ma l’astrologa ha fatto sapere che il segno le piace tantissimo. Potranno portare avanti dei progetti molto importanti di lavoro. Nella giornata di venerdì è consigliabile fare un po’ di attenzione in più agli affari.

CAPRICORNO: per i nati sotto questo segno ci vuole cautela nella professione in questi giorni della settimana anche perché potrebbero esserci degli scontri assai spiacevoli.

ACQUARIO: bisogna fare attenzione nella professione, soprattutto ai colleghi un po’ sleali, è quello che ha svelato l’astrologa di Canale5 durante la sua rubrica tenuta nella puntata di lunedì.

PESCI: inizia un periodo di miglioramento. Finalmente entreranno nella loro vita un po’ di soldi in più che non fanno mai male, dice l’oroscopo di Ada Alberti.