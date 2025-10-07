Ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 7 al 13 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

Cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 7 al 13 ottobre 2025 tratto dalla sua rubrica a Mattino Cinque, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo di Ada Alberti: le previsioni della settimana per amore e lavoro

ARIETE: c’è qualche disagio in casa. Un po’ troppe spese. Bolletta insoluta, forse? Ci vuole molta cautela per superare le difficoltà della vita.

Oroscopo settimanale Ada Alberti dal 22 al 28 settembre 2025/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

TORO: Giove è sempre dalla loro parte. Marte da domani, oltre a Mercurio, può creare qualche disagio. Polemica in più nelle collaborazioni di lavoro.

GEMELLI: la settimana inizia con un disagio, ma piano piano possono riprendersi un po’. Nel weekend invece potranno divertirsi perché saranno due giornate molto briose.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, 22-28 settembre 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

Ada Alberti svela l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre 2025

CANCRO: i nati sotto questo segno purtroppo iniziano con un po’ di fatica la settimana. Piano piano si riprenderanno e saranno molto felici. Grande espansione per quanto riguarda il lavoro.

LEONE: inizia una settimana davvero priva di energia, come il Cancro. Man mano, però, potranno godersi delle grandi soddisfazioni, in special modo il fine settimana. Davvero magico. Possono portare avanti i loro progetti, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

VERGINE: inizia una settimana un po’ così, sarebbe dovuta iniziare in un altro modo, ma si riprenderanno alla grande riuscendo a superare degli scontri e dei litigi in ambito professionale. Tra mercoledì e giovedì saranno favoriti gli affari e lo studio.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 30 agosto-6 settembre 2025/ Scorpione ha problemi, Pesci spediti