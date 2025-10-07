Ecco l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 7 al 13 ottobre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: le previsioni
Cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 7 al 13 ottobre 2025 tratto dalla sua rubrica a Mattino Cinque, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.
Oroscopo di Ada Alberti: le previsioni della settimana per amore e lavoro
ARIETE: c’è qualche disagio in casa. Un po’ troppe spese. Bolletta insoluta, forse? Ci vuole molta cautela per superare le difficoltà della vita.
TORO: Giove è sempre dalla loro parte. Marte da domani, oltre a Mercurio, può creare qualche disagio. Polemica in più nelle collaborazioni di lavoro.
GEMELLI: la settimana inizia con un disagio, ma piano piano possono riprendersi un po’. Nel weekend invece potranno divertirsi perché saranno due giornate molto briose.
Ada Alberti svela l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre 2025
CANCRO: i nati sotto questo segno purtroppo iniziano con un po’ di fatica la settimana. Piano piano si riprenderanno e saranno molto felici. Grande espansione per quanto riguarda il lavoro.
LEONE: inizia una settimana davvero priva di energia, come il Cancro. Man mano, però, potranno godersi delle grandi soddisfazioni, in special modo il fine settimana. Davvero magico. Possono portare avanti i loro progetti, dice l’oroscopo di Ada Alberti.
VERGINE: inizia una settimana un po’ così, sarebbe dovuta iniziare in un altro modo, ma si riprenderanno alla grande riuscendo a superare degli scontri e dei litigi in ambito professionale. Tra mercoledì e giovedì saranno favoriti gli affari e lo studio.