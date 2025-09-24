Svelato l’oroscopo settimanale di Ada Alberti (22-28 settembre 2025) per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
Cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco nel corso dei prossimi giorni? Scopriamolo con l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 22 al 28 settembre 2025 svelato durante una delle puntate di Mattino Cinque con Federica Panicucci e Francesco Vecchi.
Ada Alberti svela l’oroscopo della settimana: le previsioni zodiacali
BILANCIA: inizia il periodo del loro compleanno quindi possono festeggiare con le persone care rilassandosi un po’ dopo un periodo stancante. Attenzione alle questioni amministrative e burocratiche.
SCORPIONE: possono realizzare dei progetti molto importanti. Favorito lo studio. I nati sotto questo segno secondo l’astrologa non devono essere in questo periodo ipercritici.
SAGITTARIO: favorito il lavoro in questo periodo, soprattutto il mondo degli affari brilla di luce propria. C’è una crescita personale che non deve essere sottostimata, dice l’oroscopo di Ada Alberti.
Oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre 2025
CAPRICORNO: c’è una crescita evolutiva mica da ridere per i nati sotto questo segno dello zodiaco. In corso dei cambiamenti. Favorito lo studio anche per loro. È in atto una interessante fase di rinnovamento.
ACQUARIO: periodo interessante, ma iniziano anche le giornate in cui saranno sfidati da tutti quanti quindi cautela e occhi aperti. Non devono affrontare il loro nemico nella professione, meglio lavorare sotto traccia.
PESCI: occhio alle questioni legate alla casa. C’è qualcosa che non quadra con il partner, anche con qualcuno della loro famiglia.