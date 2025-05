Vediamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti, 27 maggio – 2 giugno 2025, per quanto concerne la sfera sentimentale e professionale, tratto dalla sua rubrica tenuta a Mattino 5 News condotto dalla coppia composta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni dal 27 maggio al 2 giugno 2025

BILANCIA: favorita la settimana per quanto riguarda la soluzione di questioni affaristiche o burocratiche. Ci sono dei dubbi in amore.

SCORPIONE: Marte crea delle questioni non molto facili da superare. Tensioni in questioni legali. Cautela con un superiore. Ci sono delle novità.

SAGITTARIO: favorito l’amore e lo svago, anche la creatività. C’è qualche novità per quanto riguarda la sfera professionale. Devono dire sì ai compromessi.

CAPRICORNO: novità che riguardano il lavoro. C’è qualcosa in vista. Entrerà qualche soldo in più nelle loto tasche che non fa mai male. Cautela nelle questioni legali legate alla casa.

ACQUARIO: buone nuove in arrivo nei prossimi giorni. Ci sono delle cose molto interessanti sul piano lavorativo. Attenzione alla casa, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

PESCI: weekend che può essere un po’ teso soprattutto devono essere cauti tra domani e dopo domani nelle questioni burocratiche e legali.

