Ecco l’oroscopo settimanale Ada Alberti dal 30 giugno al 4 luglio 2025: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 30 giugno al 4 luglio 2025 per quanto riguarda l’amore, la fortuna negli incontri e la sfera professionale, il tutto svelato in quel di Morning News con la conduzione di Dario Maltese.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni fino al 4 luglio 2025

ARIETE: interessante inizio settimana per il lavoro, c’è una crescita e una sorta di espansione a dir poco produttiva. L’amore arriva e poi ci saranno dei grandi divertimenti con Venere nel segno.

TORO: i nati sotto questo segno spenderanno molti soldi, quindi occhio. Però riusciranno a guadagnarne altrettanto. Buone nuove per il lavoro quindi non devono tenere il broncio.

GEMELLI: il 4 luglio entra nel segno Venere quindi possono solo che festeggiare. Sono più felici che mai in amore, ma anche sul lavoro, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

Ada Alberti svela l’oroscopo della settimana per gli altri segni

CANCRO: molto interessante il periodo per quanto riguarda la crescita lavorativa. Ci sarà anche il tempo per il divertimento e per una nuova storia d’amore.

LEONE: fantastica Venere che aiuterà a star meglio in compagnia. Nuove amicizie e nuovi incontri d’amore, quindi possono darsi alla pazza gioia.

VERGINE: attenzione per quel che riguarda le spese. Ci sono delle novità che riguardano la loro professione. Ci vogliono gli occhi bene aperti onde evitare di incappare in qualche guaio.